Potrivit Centrului INFOTRAFIC al Poliției Române, incidentul s-a produs la kilometrul 206+300, pe tronsonul Râmnicu Vâlcea – Sibiu. Traficul a fost complet oprit pentru a permite intervenția echipelor de la Drumurile Naționale.

Reprezentanți ai DRDP Craiova prezenți la fața locului, au acționat pentru curățarea șoselei și reluarea circulației în condiții de siguranță.

Șoferii au fost sfătuiți să circule cu prudență și să urmeze rutele alternative până la deblocarea drumului.