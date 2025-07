Partidul AUR a sepus moțiunea de cenzură pentru demiterea lui Ilie Bolojan, după ce au fost strânse semnaturile necesare procedurii. Mâine moțiunea va fi citită în plenul Parlamentului.

AUR a depus în Parlament moțiunea de cenzură după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea pe primul pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului.

Anunțul a fost făcut miercuri de deputatul AUR Ramona Bruynseels, într-o conferință de presă, la Palatul Parlamentului.

Liderul grupului deputaților AUR, Mihai Enache, a menționat că moțiunea a fost semnată de parlamentari AUR, S.O.S. România, POT și neafiliați.

Potrivit lui Enache, s-au strâns mai multe semnături decât cele cerute pentru depunerea unei moțiuni de cenzură, însă Opoziția nu are voturile necesare pentru ca aceasta să fie adoptată

Textul moțiunii de cenzură care va fi citiă mâine în plenul Parlamentului

„Au ruinat țara și acum îi obliga pe români să achite nota de plata – afară cu Guvernul ipocrit

Imaginați-vă următoarea scenă: La un separeu mare, într-un restaurant de lux, clienții beau si mănâncă, șampanie scumpă, vită Wagyu, caviar și fumează trabucuri cubaneze. Afară, pe terasă, un alt grup mănâncă cartofi prăjiți si beau bere la PET. La final, după o petrecere lungă, vine nota de plată la separeu. E uriașă. Mesenii simandicoși se uită lung la notă și îi spun chelnerului, fără să clipească, să o trimită la masa de pe terasă, să o plătească cei de acolo…

Asta a fost condiția României în ultimii ani! Și nouă, românilor de pe terasă, ne-a fost trimisă nota de plată uriașă consumată de guvernanții din separeu. Istoria guvernărilor din ultimii ani, sub lupa cifrelor oficiale și ale faptelor prezentate fără nici un fel de părtinire arată astfel:

Deficitul bugetar, care a stat sub 3% între 2013 și 2018, a explodat începând cu noiembrie 2019, ajungând în acel an la 4,3%, dublându-se în doar 6 săptămâni, ultimele din an. Motivația ministrului de finanțe de la acea vreme, Florin Cîțu, a fost „stimularea economiei”, prin plata anticipată a tuturor datoriilor statului către firmele cu care avea contracte. Totodată, prin modificările aduse OUG 114/2018, Guvernul a renunțat la impozitul pe cifra de afaceri pentru companiile din sectorul energetic și telecomunicații. Mai apoi, sub pretextul pandemiei de COVID-19 au fost realizate cheltuieli care mai de care mai fanteziste, de la izolete la preț de limuzină (multe zeci de mii

de euro) până la cumpărarea unui număr de vaccinuri care depășea numărul tuturor românilor de șase ori.

Ca urmare a cheltuielilor deșănțate făcute de guvernul Orban, inclusiv pentru prestații sociale și scheme de ajutor pentru firme, care nu ar fi fost necesare dacă pandemia era gestionată corespunzător, coaliția formată din cele trei partide – PNL, UDMR și USR – care au susținut acest guvern – a câștigat alegerile din 2020, formând un nou guvern, condus de același Florin Cîțu, ministrul finanțelor în Guvernul Orban. Acest nou guvern a adus țării deficite astronomice – de 9,2% în 2020 și de 7,1% în 2021.

În paralel cu gestionarea frauduloasă și dictatorială a crizei pandemice, care a indus costuri insuportabile pentru poporul român, guvernul Cîțu a dublat rata inflației în 2021 față de 2020, de la 2,6% la 5,1%, crescând brusc și nemăsurat costul energiei electrice și al gazelor naturale. Costurile produselor energetice au explodat cu motivația cinică a jertfirii competitivității economiei noastre pe altarul politicilor europene sinucigașe. Abordarea cinică a guvernului „Superman” a fost una cu adevărat unică în istoria economiei: a liberalizat piețele de energie simultan cu închiderea bruscă și negândită a unei mari părți din capacitatea de producție a energiei, închidere motivată prin alinierea la politica de tip „Green Deal”.

În urma unor certuri pe ciolan, coaliția de guvernare a îmbrăcat haine noi, înlocuind USR cu PSD. Se lăudau atunci guvernanții că au format un guvern care cumula toate resursele de competență administrativă și de „pro-europenism” din sărmana noastră țară. Deficitul energetic combinat cu liberalizarea prețurilor a declanșat o spirală inflaționistă, inflația oficială escaladând la 13,8% în 2022 și menținându-se la 10,4% în 2023.

Creșterea nemăsurată a inflației nu a adus decât scăderea marginală a deficitului bugetar, la 6,3% în 2022. Însă aceasta a fost punctul de pornire a unor cheltuieli guvernamentale din ce în ce mai nebunești. Printre acestea se numără o schemă aberantă și costisitoare de plafonare și compensare a costurilor cu electricitatea și gazele naturale. Această schemă va depăși, probabil, până la finalul său, suma de 9 miliarde de euro. Banii s-au transferat de la stat atât către furnizori, cât și către consumatori.

Practic, guvernul în loc să permită funcționarea în continuare a centralelor pe cărbune sau să finalizeze îndelung întârziata centrală de la Iernut, a preferat să subvenționeze un mecanism bolnav al pieței.

Mimarea reformei fiscale și a luptei cu deficitul bugetar a debutat odată cu guvernarea PSD PNL și UDMR proptea în Parlament. Cu un deficit bugetar de 6,3% în 2022, guvernul a ales să-i ciupească pe români în loc să-și pună ordine în cheltuieli. La mijlocul anului, prin OUG 16/2022, au lovit cu măsuri fiscale pe toate flancurile: cota pe dividende a sărit de la 5% la 8%, microîntreprinderile au fost penalizate cu impozite modificate, iar sectorul HoReCa sau industria ospitalității- a fost taxat din plin – TVA -ul crescând de la 5% la 9%. Ca să nu fie nici așa de ajuns, au inventat o cotă de TVA de 19% pentru băuturile cu zahăr și au mărit accizele la țigări și alcool.

Cu toate acestea, în 2023, deficitul bugetar se îndrepta vertiginos spre 6,6%, iar „înțelepții” guvernanți au lovit din nou. Prin OUG 296/2023 au declanșat un nou val de jaf fiscal: impozit minim pe cifra de afaceri, impozit suplimentar pentru bănci și o nouă penalizare a unor microîntreprinderi – 1% impozit pe cifra de afaceri până la 60.000€, apoi 3% peste această sumă sau pentru anumite activități. Ca să nu rămână nimic neatins, au sărit cu TVA-ul de la 9% la 19%, de la 5% la 9% și de la 5% direct la 19% pentru o sumedenie de produse și servicii.

Firește, au mai ciupit o dată și printr-o majorare a accizei la tutun și alcool. Drept urmare, surpriză, în 2024 deficitul bugetar ajunge la 9,3%! Guvernanții își mențin cu sfințenie consecvența: tocmai ne-au servit un nou pachet de creșteri fiscale. Totul pentru un singur scop sacru – să-și păstreze neatins dezmățul cheltuielilor pe care ei înșiși le fac cu banii noștri!

Nu puteți voi plăti cât putem noi cheltui

Aceasta este deviza așa ziselor reforme ale statului începute sub regimul Moș Teacă și continuate sub regimurile succesive ale lui Moș Covrig! Taxele au crescut succesiv, s-au adunat la buget din ce în ce mai mulți bani, dar s-au cheltuit toți banii adunați plus încă pe atât. Practic, guvernele lui Nicu și Marcel au aplicat cu rigoare următoarea filozofie: indiferent cât de adânc sapă în buzunarele românilor, ei vor reuși întotdeauna să irosească și mai mult!

Pentru a avea o imagine cât de clară a performanței coalițiilor succesive PSD-PNL-UDMR USR, iată cifrele „mari” ale perioadei analizate 2018-2024: veniturile statului au crescut de la 302 miliarde de lei la 574 de miliarde de lei, adică o creștere de 90%, cheltuielile au evoluat de la 329 de miliarde de lei la 727 de miliarde de lei, majorându-se așadar cu 121%! În tot acest timp, PIB-ul țării a crescut de la 940 de miliarde de lei în 2018 la 1764 de miliarde de lei în 2024, adică o creștere de 87%.

Aici stă înțelegerea întregului amestec de neputință, nepricepere și rea-voință a regimului coaliției care ne conduce din 2019 încoace: PIB-ul a crescut cu 87%, veniturile la buget au urmat aceeași traiectorie, crescând cu 90%, dar cheltuielile au crescut mult mai rapid, cu 121%.

Mesajul principal al guvernului Nicușor Dan-Ilie Bolojan este limpede: „Nu putem echilibra bugetul doar reducând cheltuielile. Trebuie să creștem și taxele!” Păi ce logică urmează guvernanții? Veniturile la buget au crescut în același ritm cu economia (PIB-ul). În 2018 trăiam cu taxe mult mai mici decât azi. Acum brusc nu mai ajung banii? Răspunsul e simplu: pentru a hrăni risipa guvernamentală.

Și ca și cum nu era de ajuns că guvernele din 2019-2025 au stricat total echilibrul bugetar, iată că au și triplat datoria publică! De la 315 miliarde lei în 2018 la peste 1000 miliarde în aprilie 2025. Un dezastru fără precedent! Cum o nenorocire nu vine niciodată singură, creșterea rapidă a datoriei a venit la pachet cu altă contra- performanță. Coaliția PNL-PSD-UDMR-USR ne-a „dăruit” cea mai mare dobândă la împrumuturi pe termen lung din UE. Aproximativ 7,5% pe an pentru obligațiuni pe 10 ani. În 2018 era doar 4,5% pentru același produs. Creștere accelerată, bineînțeles.

Evident că măsurile de reprimare fiscală a contribuabililor luate de guvernele Ciucă și Ciolacu au adus și prăbușirea creșterii economice, de la 6,1% în anul 2018, la 3,9% în 2019, apoi, după o evoluție nespecifică în pandemie (-3,7% în 2020 și – 5,5% în 2021), venind dezastrul: 4,4% în 2022, 2,4% în 2023, 0,9% în 2024 și stagnare pe primul trimestru din 2025!

Bravo, coaliția PSD-PNL-USR-UDMR! Ați adus țării o cvintă coclită a dezastrului economic: cel mai mare deficit bugetar din UE, cel mai mare deficit de cont curent din UE, cea mai mare inflație din UE, cel mai rapid ritm de creștere a datoriei publice din UE și cea mai mare dobândă la obligațiunile pe termen lung din UE! Felicitări, ați reușit să faceți România de râsul Europei pe toate fronturile economice deodată!

Dacă proasta guvernare ar fi fost sport olimpic, actualii guvernanți ar fi ocupat în totalitate podiumul rușinii!

Iar acești olimpici la proba de proastă guvernare, vin acum să ne ceară să plătim tot noi incompetența, excesele de risipă ale guvernărilor Orban, Cîțu, Ciucă și Ciolacu. Zero moralitate, zero asumare pentru dezastrul pe care l-au produs! Niciunul dintre acești „guvernanți” nu și-a cerut scuze pentru anii de proastă guvernare. Nimeni nu a demisionat pentru recordurile rușinoase pe care le-au adus țării. Nimeni nu a plătit politic pentru că au transformat România în corigenta Europei la toate capitolele economice.

În schimb, au tupeul să ne ceară încrederea să „repare” mizeria pe care ei înșiși au făcut-o!

Aceiași incompetenți care ne-au băgat în prăpastie vor să ne scoată din ea. Aceiași hoți care au golit

casa vor să ne păzească averea.

Niciun fel de moralitate, nicio asumare pentru proasta guvernare de până acum. Ca un exemplu de imoralitate extremă, unul dintre marii vinovați ai acestei situații, fostul ministru de finanțe Marcel Boloș este trimis acasă și în locul lui este adus patronul său politic, Ilie Bolojan, care este propulsat chiar la șefia guvernului. L-o fi întrebat, oare, vreodată, Ilie Bolojan pe cel pe care l-a trimis ministru de finanțe cum de a ajuns în această situație bugetul statului? Sau cumva domnul Bolojan dormea liniștit într-un castel de cleștar, la Oradea, în vreme ce pupilul său, Marcel Boloș devaliza țara?

Este profund iluzoriu să credem că cei care au realizat recordul de datorie publică, de deficite și de inflație au fie și cea mai mică calificare să încerce să repare acest dezastru. Cumva partidele PNL, PSD sau UDMR au mâncat jar și s-au transformat peste noapte din devoratori ai banului public în eunuci care păzesc ușa trezoreriei?

Piromanii care au dat foc țării vin să ne ceară acum și bani pentru extinctor

Haideți să luăm pe rând măsurile cinice pe care le impune executivul condus de Ilie Bolojan prin actualul proiect al Legii austerității — o creație apărută din neant, fără vreo minimă transparență, fără consultare reală, fără vreo urmă de rușine sau de remușcare.

Guvernul ne-a pregătit un adevărat șoc economic, impus peste noapte, în mijlocul verii, ignorând orice aparență de predictibilitate. Cota standard de TVA crește de la 19% la 21%, iar cotele reduse, pentru alimente, medicamente, locuințe și servicii de bază ajung de la 5% și 9% la 11%.

Ce înseamnă asta pentru români? Prețuri mai mari la alimentele și servicii. Medicamente mai scumpe, tratamente inaccesibile pentru pensionari și bolnavi cronici. Locuințe mai scumpe, chirii mai mari. TVA la locuințe urcă de la 5% la 21%, ceea ce va face ca prețul final al unei locuințe accesibile să crească cu mai mult de 15 puncte procentuale.

Românii vor resimți din plin aceste scumpiri în fiecare bon de cumpărături, în fiecare factură lunară. Și toate acestea în timp ce veniturile lor sunt înghețate! Impozitul pe dividende crește de la 10% la 16%. În cinci ani, acest impozit s-a triplat. Astfel, dispare interesul antreprenorilor de a mai dezvolta afaceri în România. Cu un impozit pe profit de 16% deja în vigoare, înseamnă că orice antreprenor român va plăti aproape 30% din câștiguri la stat, dacă vrea să-și retragă banii din firmă.

Ce înseamnă asta? Lovitură directă pentru IMM-uri, pentru antreprenorii români, pentru cei care creează locuri de muncă, descurajarea investițiilor și a inițiativei private. În tot acest timp, capitalului străin este favorizat, pentru că își poate muta imediat profiturile în afara țării. Guvernul Bolojan nu își propune să taxeze corect multinaționalele, ci lovește exact în clasa de mijloc, în românii care muncesc pe cont propriu, căci acest impozit nu afectează acționarii străini ai marilor corporații deoarece ei nu scot dividende, ei preferă externalizarea profiturilor, nu le

declară aici, la noi în țară.

Sănătatea și educația– cele mai afectate domenii

Se introduce CASS, atât pentru părinții aflați în concediu de creștere a copilului, cât și pentru pensiile de peste 3.000 de lei — adică românii care au muncit o viață și au contribuit cinstit sunt din nou jefuiți de stat! Ilie Bolojan are tupeul să spună că aceste pensii sunt „mari”, în timp ce el încasează lunar peste 15.000 de lei net doar din funcția de premier, fără să mai punem la socoteală restul privilegiilor. Cu un cinism greu de egalat, prim-ministrul a declarat încă din 2 iulie că primele nesimțite de 35.000 de euro pentru judecătorii CCR pensionari „sunt prevăzute de lege” și, deci, vor fi plătite. Cu alte cuvinte, austeritatea e doar pentru cei mulți și necăjiți — nu pentru clientela de lux a statului. Iar ca bătaia de joc să fie completă, și cei care se îmbolnăvesc sunt pedepsiți: indemnizația de concediu medical scade de la 75% la 55%. România muncitoare e pusă în genunchi, în timp ce castelor privilegiate li se face loc pe fotolii aurite.

Salariile și pensiile rămân înghețate și în 2026 — doi ani consecutivi fără nicio majorare, în timp ce taxele cresc, iar prețurile explodează. Ce ne spune premierul Bolojan? Că veniturile au crescut „destul” în 2024 și că nu mai e loc de altceva. Ce nu spune e că și taxele au crescut în 2024 — și cu toate astea, le mai urcă o dată și în 2025. La toate acestea se mai adaugă și inflația. Adevărul? E vorba de o tăiere mascată a veniturilor. Puterea de cumpărare scade accelerat, iar românii se afundă în sărăcie, lună după lună.

Guvernul cu cei mai mulți vicepremieri lovește în inima României – în educație!

Toate măsurile propuse de către Guvernul Bolojan în domeniul Educației reprezintă un atentat la calitatea actului educațional, la echitatea sistemului de educație și la statutul personalului didactic, în ciuda declarării acestui domeniu ca prioritate națională.

Acest Guvern reduce posturile din învățământ prin creșterea normei profesorilor, taie bursele școlare și, ca dezastrul să fie complet, elimină burselor olimpicilor. Halal să vă fie, domnule premier! Ați găsit rețeta perdantă perfectă: mai multe ore pentru profesori cu același salariu și zero sprijin pentru elevii care ne fac cinste!

Eliminarea burselor de excelență, a celor de reziliență, limitarea numărului de elevi care pot primi bursă de merit la 15% dintr-o clasă, indiferent de numărul celor cu medii peste 9, precum și modificarea anunțată a criteriilor și cuantumului burselor și propunerea ca bursele sociale să fie gestionate de către autoritățile locale, toate acestea sunt măsuri lipsite de orice fundament, care vor afecta masiv situația elevilor și a familiilor dezavantajate socio-economic, dar și participarea la educație, motivația pentru învățare, progresul și performanța școlară ale tuturor elevilor.

Bursele școlare erau adesea singurul sprijin real pentru elevii din familii modeste care se luptă să-și continue studiile. Acum, acel sprijin dispare. Profesorii, deja suprasolicitați și sub-plătiți, vor fi forțați să predea mai multe ore cu salariile înghețate. Austeritatea lui Ilie Bolojan lovește exact în copiii care ne fac cinste – olimpicii și elevii cu rezultate excepționale!

În timp ce miniștrii plimbă valizele prin magazinele din țările exotice și își dublează echipele de consilieri, școlile pierd profesori, iar copiii pierd sprijinul de care au nevoie. Educația suferă, elevii pierd, iar calitatea învățământului va scădea dramatic. În loc să investească în generațiile viitoare, Guvernul alege să lovească exact acolo unde doare cel mai tare – în școală! Aceasta este viziunea guvernului Bolojan despre educație: un cost de tăiat, nu o investiție în viitor. Ei taie din bursele copiilor, dar nu din luxul și risipa propriilor funcții! Planul de distrugere a învățământului românesc pare să fie bine pus la punct.

Accizele cresc cu 10% pentru băuturi alcoolice, țigări, dar și pentru carburant.

Majorarea accizei la combustibil înseamnă că, indirect, toate produsele care se transportă vor deveni mai scumpe. Scumpirea benzinei și motorinei se va resimți în lanț, în prețul alimentelor, produselor de larg consum și transportului public. Este o lovitură pentru toți!

În timp ce taie din veniturile cetățenilor români, Bolojan a anunțat că va continua sprijinul financiar pentru războiul din Ucraina, dar și pentru partidul anti-unionist pe care îl susține la Chișinău. Acest tip de politică poate fi simplu rezumat: Zero reduceri pentru bugetele externe, zero ajustări în sprijinul dat altora. Doar românii suportă costurile crizei!

Toate aceste măsuri urmează să intre în vigoare din luna august, fără consultare publică și fără respectarea termenului legal de 6 luni pentru modificări la Codul fiscal! Este o lovitură economică ilegală, dată cu cinism, de aceleași partide pentru care în ultimii 35 de ani singura grija a fost clientela de partid, nicidecum bunăstarea românilor.

Ni se spune că obiectivul politic este reducerea deficitului bugetar de la 9,3% în 2024 la 7% în 2025. Aceasta ar însemna, la un PIB de 1894 de miliarde de lei o reducere de 43,5 miliarde de lei. Doar că guvernul ne propune pentru anul acesta o reducere de deficit de doar 20 de miliarde de lei, la jumătate față de angajamentul pe care și l-a luat în fața Comisiei Europene.

Zilele trecute, un ministru din camarilă le sugera partenerilor de coaliție din PSD să-și răspundă în gând la întrebarea: „Cum s-a ajuns aici?” O invitație corectă — ba chiar terapeutică. Dar, dacă tot e momentul introspecției, îi invităm pe parlamentarii PSD să meargă puțin mai departe și să-și răspundă sincer, dar cu glas tare: cum e să-ți trădezi, fără să clipești, tocmai propriul electorat?

Pentru că măsurile acestui Guvern lovesc fără milă exact în cei mai vulnerabili — adică în oamenii care v-au trimis în Parlament.

Același exercițiu de conștiință ar fi binevenit și pentru miniștrii PNL. Să-și ia o pauză de la tăieri, comasări și comunicări seci, și să reflecteze: cum e să-ți sabotezi propriul bazin electoral? Cum e să lovești exact în antreprenorii care țin economia în viață și în oamenii activi care încă mai cred în munca cinstită? Răspunsul nu trebuie rostit cu voce tare , dar poate v-a ajuns rușinea propriilor fapte!

Așa cum am mai spus, avem în Guvern partidele care au prăbușit economia, au crescut taxele, au umilit antreprenorii și acum le cere tot românilor să acopere nota de plată. Asta face acest Guvern: își protejează privilegiile, își răsplătește clientela politică și ne cere tot nouă să plătim pentru dezastrul pe care aceleași partide l-au provocat.

Dar românii nu mai acceptă să fie folosiți și nici nu mai cred în promisiuni goale. Ei vor, în schimb, un stat care muncește pentru ei, nu împotriva lor. A venit momentul să punem punct acestui spectacol cinic și costisitor. Dacă un cetățean simplu ar merge la bancă să ceară un nou împrumut, deși este deja îngropat în datorii, ar fi întrebat imediat: Ce ai făcut cu banii până acum și cum îi vei returna pe toți? Căci nimeni nu-ți mai dă bani fără explicații. Dar statul român, deși are o datorie publică uriașă, vine în fața noastră cu aroganță, fără nicio justificare, și cere mai mult. Avem o datorie publică care a ajuns la un nivel insuportabil – peste 210 de miliarde de euro – dar nimeni nu ne spune cum am ajuns aici. Unde s-au dus acești bani? Cât a fost ajutorul real oferit Ucrainei? Care sunt sumele exacte, cui au fost distribuite și cu ce rezultate? Românii au dreptul să știe pe ce s-au dus împrumuturile făcute în numele lor. Nu putem accepta ca niște guvernanți fără transparență și fără asumare să continue să ne împovăreze fără explicații. Statul trebuie să dea socoteală, nu să ceară necondiționat bani de la cetățeni.

Noi, opoziția, nu putem să acceptăm Legea austerității propusă de cabinetul condus de Ilie Bolojan din următoarele motive:

Partidele actualei coaliții guvernamentale sunt singurele vinovate de situația bugetară actuală și este profund imoral să pretinzi că repari o ticăloșie cu aceiași oameni care au comis-o;

Măsurile cuprinse în această lege sunt menite a induce recesiune și scăderea nivelului de trai;

Creșterea taxelor pe consum va produce creșterea necontrolată, la niveluri de peste 10%, a prețurilor de consum, având un caracter puternic inflaționist;

Costul austerității este repartizat doar românilor (antreprenori, salariați și pensionari), în vreme ce marile corporații multinaționale sunt scutite de orice creștere a fiscalității, iar administrația este scutită de orice diminuare a risipei pe care o face;

Niciuna dintre măsurile propuse nu are ca obiectiv risipa sau furtul din banul public, iar cheltuielile exagerate de acum sunt considerate justificate – suplimentarea prețului la contractele publice deja atribuite depășind anual 20 de miliarde de lei (vezi cazul centralei electrice de la Iernut, al cărui cost crește de șase ani neîntrerupt sau al centurii de la Comarnic, care a „beneficiat” de o suplimentare de aproximativ o treime din costul la data semnării

contractului plus refacerea studiului de fezabilitate după execuția a 48% din lucrare).

Iată de ce acest Guvern, provenit dintr-o fraudă care a uzurpat puterea legitimă și a batjocorit voința de reprezentare a poporului român trebuie să dispară cu tot aparatul său de propagandă, mincinos și toxic.

Drept urmare, vă cerem doamnelor și domnilor senatori și deputați să votați în favoarea moțiunii de cenzură și împotriva proiectului de lege al austerității! Lăsați țara să respire, lăsați țara să trăiască!„

