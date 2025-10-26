Mobilizare uriașă! Suveraniștii au anunțat că o susțin pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Mai mult, deputatul Dumitru Coarnă a declarat că vor strânge semnături.

În același timp, europarlamentarul Luis Lazarus a susținut că va organiza un consiliu pentru susținerea realizatoarei emisiunii Culisele Statului Paralel.

Dumitru Coarnă: „Susținem candidatura Ancăi Alexandrescu la Capitală!”

„Partidul Forța Alternativă pentru România, prescurtat FAR, a luat decizia să o susțină 100% pe doamna Anca Alexandrescu. Deja de luni începem procedura de strângere de semnături.

Dacă Anca se va constitui ca singurul candidat suveranist n-are cum să nu câștige.

Și a spus foarte bine Anca… organizează alegeri pe 7 decembrie in disprețul nostru.

Toate partidele de pe aripa asta non globalista se aliniază?

Nu știu daca se aliniază toate…sincer s-ar putea să exista partide care să nu se alinieze. Eu nu cred că o sa avem vreo problemă. O sa convoc săptămâna viitoare un consiliu național și o să votăm acolo democratic.”, au transmis suveraniștii Luis Lazarus și Dumitru Coarnă.