Premierul desemnat, Adrian Veștea, la Realitatea Plus: „N-a fost chiar ușor să iau această decizie, mai ales că propunerea a venit destul de târziu” LIVE TEXT
Adrian Vestea, premierul desemnat, în studiourile Realitatea Plus
Premierul desemnat, Adrian Veștea este prezent în această seară în studiourile Realitatea Plus. Aceasta este prima sa apariție televizată de amploare după ce președintele Nicușor Dan i-a încredințat mandatul de a forma noul Guvern, în urma retragerii neșteptate a lui Eugen Tomac.
Iată continuarea interviului corectată din punct de vedere gramatical și adaptată într-un stil jurnalistic fluid, păstrând integral structura dialogului dintre moderator (Laurențiu Botin) și premierul desemnat (Adrian Veștea):
Moderator (Laurențiu Botin): Până la urmă, vă întreb: cum veți negocia, cum veți coagula Partidul Național Liberal? Pentru că aritmetica aceea de care spuneați dumneavoastră este absolut necesară. Guvernul Tomac avea în jur de 200 de voturi din zona liberală, alături de PSD. Cei de la PSD spun: „Ok, avem încredere, vedem”. Totuși, acolo lipsesc niște voturi, voturi care vor trebui să vină, cu siguranță, din PNL. Foarte multă lume a ieșit astăzi public și a spus: „Suntem alături de domnul Veștea”. În aceste condiții, vor apărea acuzații dure. Sunteți pregătit să le faceți față? Sunteți gata pentru acuzația că vreți să rupeți PNL-ul și să îl înlăturați pe Ilie Bolojan?
Adrian Veștea: În urmă cu 30 de ani, când m-am înscris în Partidul Național Liberal, în 1996, partidul a trecut ulterior prin diverse etape și fuziuni cu formațiuni mai mici: PNL '93, Alianța Civică, Uniunea Forțelor de Dreapta și, mai recent, marea fuziune cu Partidul Democrat Liberal. De asemenea, a mai existat o fuziune realizată cu ALDE. Eu nu sunt omul care să creeze astfel de situații tensionate sau rupturi.
Îi asigur pe toți colegii mei că nu sunt agățat de niciun fel de funcție. Dacă se va considera, la un moment dat, că este mai bine altfel, aceasta este o decizie pe care trebuie să o ia Congresul. Eu am fost ales prim-vicepreședinte al partidului cu aproape 70% din voturile celor prezenți la acel congres. Dacă se va impune, Adrian Veștea poate să rămână și un simplu membru.
Cred însă că este extrem de important să identificăm oamenii care au pregătirea necesară, care au curajul să își asume aceste proiecte și care pot construi o imagine bună pentru partid. În toți acești ani, eu am candidat mereu uninominal. Nu m-am ascuns niciodată în spatele unei liste și nici nu am căutat să fiu „băiatul cel bun” de pe lângă șeful partidului. De fiecare dată când am candidat uninominal, procentele pe care le-am obținut la alegeri au fost cu mult mai mari decât media Partidului Național Liberal. Am reprezentat de fiecare dată o locomotivă electorală, atât pentru mine, cât și pentru primarii din județul Brașov sau din zonele unde mi-am desfășurat activitatea.
Acest parcurs ar trebui să spună destul de multe și să le dea tuturor de gândit. Partidul Național Liberal are nevoie de mai mulți lideri, are nevoie de persoane pregătite, capabile să își asume continuarea programului de guvernare și a reformelor. Eu nu am avut nicio intenție de a-i supăra pe colegii mei, ci din contră, îi respect pe fiecare în parte. Am încredere că vor fi alături de noi, de Partidul Național Liberal, fiindcă eu nu fac o alianță separată și nu am venit cu un program propriu.
Moderator (Laurențiu Botin): Stați puțin, apropo de program. Exact aici voiam să vă întreb, pentru că dumneavoastră spuneți că veți continua reformele începute de Ilie Bolojan. Vreau să nu uităm — și telespectatorii care se uită la noi știu acest lucru — că Guvernul Bolojan a căzut prin moțiune de cenzură tocmai din cauza măsurilor pe care domnia sa le-a luat. Au fost măsuri extrem de contestate de români, de mame, de pensionari, de mici întreprinzători, de studenți; nici nu mai are rost să îi enumăr, pentru că aș bifa toate categoriile sociale.
În acest context, toată lumea se uită cu îngrijorare în momentul în care spuneți că vreți să duceți mai departe aceste reforme începute de Guvernul Bolojan și că este o responsabilitate să continuați acel program de guvernare. La ce vă referiți mai exact?
Adrian Veștea: În primul și în primul rând, trebuie subliniat că acest program de guvernare a fost asumat de toate forțele politice care urmau să alcătuiască noul guvern. Mă refer aici la USR, PNL, UDMR, minorități și PSD. Fiecare dintre aceste formațiuni politice și-a dat acordul pe acest program. S-au creat deja foarte multe polemici și eu cred că nu mai este momentul ca astăzi să începem să creionăm un alt program de guvernare. Asta nu ar face decât să dea naștere la noi interpretări sau să lase impresia că intru într-o zonă de populism — promițând marea cu sarea fără să am resurse, ca să par eu „băiatul cel bun”, iar Bolojan „băiatul cel rău”.
Nu, este vorba despre reforme pe care eu cred că România trebuia să le facă de foarte multă vreme. Mă refer, în primul rând, la eliminarea inechităților. Sunt extrem de multe inechități care s-au acumulat. De exemplu, reforma în administrația publică trebuia clar gândită la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, stabilind o organigramă corectă în funcție de anumiți indicatori preciși. Faptul că de-a lungul timpului au explodat atât de multe sporuri... sunt sporuri care astăzi, evident, nu mai puteau fi suportate de buget. Se ajunsese la situații cu „spor la spor”, generând salarii care nu mai puteau fi susținute. Dacă economia României își permitea toate aceste cheltuieli, cred că nu ar fi avut nimeni nimic de obiectat.
Moderator (Laurențiu Botin): Dar mulți oameni se uită la dumneavoastră și se întreabă dacă veți fi mai nuanțat decât domnul Bolojan. Asta pentru că domnul Bolojan a venit și a aplicat tăierile direct, spunând „fără excepții”. Din cauza acestei abordări rigide s-a ajuns în situația de a avea medici în stradă, oameni care trăiau practic din acele sporuri. Veți fi diferit?
Adrian Veștea: Sunt discuții care trebuie purtate punctual, de la o situație la alta. Și eu am avut anumite puncte de vedere diferite și am susținut public că ar fi trebuit introduse anumite excepții. Vă pot da un exemplu concret: noi, la Brașov, avem Serviciul Salvamont. Cele mai multe județe din România nu au această specificitate și această necesitate. Noi, în schimb, avem probabil cei mai frecventați munți din țară — masivele Bucegi, Piatra Craiului, Făgăraș. Ei bine, la vremea respectivă, acea măsură de reducere liniară cu 30% s-a aplicat și în cazul lor, ceea ce nu era corect.
Un alt exemplu a fost Școala Populară de Artă, unde se desfășoară studiu individual, iar marea majoritate a celor de acolo lucrau pe normă didactică. Lor le-a crescut norma didactică, ceea ce a făcut ca plata orară să devină mult mai mică, deși în zona respectivă se făcuseră deja economii și reforme substanțiale. Nu mai trebuiau puși în aceeași ecuație cu restul aparatului bugetar.
Evident, într-un final, toate aceste instituții speciale au fost exceptate, dar s-a ajuns acolo după foarte multe discuții. Până la urmă, am realizat cu toții că există anumite zone vulnerabile pe care nu ai cum să le abordezi la paușal. Este mult mai eficient și mai corect să evaluezi fiecare problemă de la caz la caz, de la o situație la alta.
UPDATE Adrian Veștea: Discuţia privind un nou program de guvernare şi întârzie şi mai mult. Deja suntem în a 40-a zi de când a existat moţiunea de cenzură, iar cred că astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie de a trece la treabă, de a avea un guvern puternic, puter de plină, care de a doua zi să ducă mai departe România pentru a putea implementa toate aceste aspecte despre care vorbim.
UPDATE Laurențiu Botin: Lucrurile sunt deja trasate, pentru că — dacă veți ajunge premier votat de Parlament — veți lucra cu bugetul construit de domnul Bolojan și cu toate aceste jaloane deja stabilite.
Totuși, întrebarea mea este legată de ceea ce îi curiozitate acum pe toți: ce se va întâmpla în Partidul Național Liberal? Dumneavoastră sunteți prim-vicepreședinte al PNL și sunteți liberal, dacă nu mă înșel, de la vârsta de 21 de ani. Sunteți un lider agreat de foarte multă lume, iar eu am urmărit astăzi evoluția declarațiilor din partid. Mulți colegi spun: „Avem încredere în domnul Veștea”. Acest lucru însă nu îl mulțumește deloc pe domnul Bolojan, iar reacțiile arată clar acest lucru. Pe de altă parte, domnul Ciucă, un alt prim-vicepreședinte, vorbește deja despre „trădare”.
Să mă iertați, dar cum a apărut numele dumneavoastră pe firmament, cum o întreagă liotă de oameni, influenceri și anumite site-uri de știri au început să arunce cu mocirlă în dumneavoastră. În aceste condiții, cum veți negocia și cum veți coagula Partidul Național Liberal? Pentru că aritmetica parlamentară de care vorbeați este extrem de dură. Guvernul Tomac avea în jur de 200 de voturi din zona liberală, iar cei de la PSD spun: „Ok, vedem, avem încredere”. Totuși, acolo lipsesc niște voturi, iar acele voturi vor trebui să vină, cu siguranță, din PNL. Astăzi, mulți liberali au ieșit public și au spus că sunt alături de dumneavoastră. Automat, vor veni acuzații dure. Sunteți pregătit să le faceți față? Sunteți pregătit pentru acuzația că vreți să rupeți PNL-ul și să îl înlăturați pe Ilie Bolojan?
Adrian Veștea: Am mai spus-o și cu alte ocazii: m-am înscris în Partidul Național Liberal în anul 1996, adică acum 30 de ani. De atunci, partidul a trecut prin diverse etape și fuziuni — fie cu partide mai mici, fie cu Alianța Civică, Uniunea Forțelor de Dreapta sau, mai recent, marea fuziune cu Partidul Democrat Liberal. Eu nu sunt omul care să creeze rupturi sau astfel de situații tensionate.
Îi asigur pe toți colegii mei că nu sunt agățat de nicio funcție. Am fost ales prim-vicepreședinte al partidului cu aproape 70% din voturile celor prezenți la congres. Dacă se va considera, la un moment dat, că este mai bine altfel, Adrian Veștea poate să rămână un simplu membru de partid; acest lucru îl decide doar congresul.
Cred însă că este extrem de important să identificăm acei oameni care au pregătirea necesară, care au curajul să își asume decizii și care pot construi o imagine bună pentru partid. În toți acești ani de carieră politică, eu am candidat mereu uninominal. Nu m-am ascuns niciodată în spatele unei liste județene sau naționale și nici nu am căutat să fiu „băiatul cel bun” de pe lângă șeful partidului. De fiecare dată când am ieșit în fața electoratului, am făcut-o pe nume propriu, iar procentele pe care le-am obținut la fiecare scrutin au fost cu mult peste media generală a Partidului Național Liberal. Am reprezentat de fiecare dată o locomotivă electorală, atât pentru mine, cât și pentru primarii din județul Brașov sau din zonele unde mi-am desfășurat activitatea. Cred că acest parcurs bazat pe rezultate și pe votul direct al oamenilor spune totul despre bunele mele intenții.
UPDATE Nicoleta Cone: Împreună vom discuta, vă rog, domnule Veștea, să vă faceți comod. Ei bine, acum, cel mai probabil, numărătoarea parlamentară va fi una extrem de interesantă. Bună seara, domnule Veștea, și un călduros bun venit!
Adrian Veștea: Bună seara! Este o zi lungă și o noapte scurtă, ca să zic așa. N-a fost chiar ușor să iau această decizie, mai ales că propunerea a venit destul de târziu. N-am fost în țară, m-am întors, am mers la Brașov, am aterizat și, imediat după aceea, am venit la București. Dar este un act de responsabilitate și așa vreau să-l tratez. Este un act pe care fiecare politician, după priceperea și competențele pe care le are, ar trebui să îl ia în seamă și să răspundă necesităților pe care țara le are la un anumit moment.
Moderator Nicoleta Cone: Apropo de faptul că nu este un act disperat, din contră, pare un act extrem de calculat, atât dinspre dumneavoastră, cât și dinspre președintele României, iar acest lucru aduce cumva încredere. Spuneați dumneavoastră, și discutam mai devreme și cu Laurențiu Botin, că surpriza și mai mare vine dintr-un detaliu: ați discutat cu președintele României în urmă cu patru zile.
Întrebarea mea pentru dumneavoastră este dacă această discuție, avută cu patru zile în urmă, a avut loc înainte de declarațiile președintelui României, în care a lansat acele acuze dure la adresa partidelor și a politicienilor care nu văd interesul țării, ci doar propriul interes și alegerile viitoare? Mulți au spus că acolo erau niște săgeți către Ilie Bolojan, care ține cumva cu dinții de acest interimat, nu vrea în niciun fel să accepte propunerea de tehnocrat a președintelui României, nu vrea nici cu PSD la guvernare, ci vrea doar o alianță PNL-USR, ceea ce pare imposibil. Vrem să înțelegem dacă a fost o discuție purtată în pripă sau este ceva ce președintele României a calculat strategic. Când a avut loc această discuție, înainte sau după acele declarații?
Adrian Veștea: Această discuție a avut loc după acele declarații. Nu a fost o discuție atât de fermă în care să se fi luat deja vreo decizie. A fost doar o discuție în care să iau în calcul o astfel de variantă și să fac o evaluare. Erau încă două zile în care atât USR, cât și UDMR urmau să spună dacă vor susține sau nu Guvernul Tomac. Am privit-o ca pe o variantă ce va fi pusă în operă doar în situația în care cealaltă opțiune nu va merge și nu va întruni numărul necesar de voturi.
În schimb, discuțiile avute în această seară au fost foarte aplicate și s-au desfășurat de pe o oră pe alta. Am spus-o și cu ocazia altor emisiuni la care am participat: aproape că m-a luat prin surprindere și pe mine, și familia. Nu am avut curajul să le spun de la început toate aceste lucruri. Știu că nu va fi deloc ușor. Sunt o persoană responsabilă. Am avut în viața mea foarte multe provocări, dar am considerat de cuviință că, într-un moment ca acesta în care se află țara, fiecare om politic responsabil trebuie să își asume o anumită implicare.
Dacă s-a considerat de cuviință să fiu nominalizat, este și pentru că tot parcursul meu politic de până acum nu a dat naștere la conflicte și nu a generat dispute. Am fost mereu o persoană care a coagulat forțele politice, care a adus oamenii în situația de a lua decizii împreună și nu am creat blocaje. Am acceptat această poziție, iar în perioada următoare acest echilibru și această responsabilitate vor fi puse în slujba țării.
Voi discuta cu toate forțele politice proeuropene și proatlantice pentru a identifica o soluție și o majoritate. De altfel, aceasta este și dorința exprimată de președintele României: ca viitorul guvern să fie construit pe această structură. Voi încerca să respect întru totul acest mandat.
Știu bine că aritmetica parlamentară este destul de dificilă și că este foarte greu să strângi toate aceste procente pentru a crea o majoritate stabilă. Cu toate acestea, sunt optimist și încrezător. Mâine voi avea o întâlnire cu colegii noștri de partid — unii dintre ei s-au manifestat deja public într-o formă sau alta, dar am încredere că vom da dovadă de înțelepciune. Ceea ce cred că este cu adevărat important în acest moment este să tratăm lucrurile cu maturitate, să nu ne raportăm neapărat la partide sau la ce se va întâmpla peste trei ani, ci să ne raportăm strict la prezent și la realitățile țării.
Adrian Veștea vine în fața românilor pentru a-și prezenta strategia politică și planul de guvernare prin care speră să deblocheze criza de pe scena politică.
Mizele serii: Structura noului Guvern și negocierile pentru majoritate
În condițiile în care scena politică este extrem de fragmentată, iar USR și UDMR au adoptat poziții de așteptare sau de respingere, prezența lui Adrian Veștea la Realitatea Plus este considerată momentul zero al negocierilor din această săptămână.
Printre principalele teme care vor fi abordate în cadrul emisiunii se numără:
Planul pentru noul Cabinet: Care sunt miniștrii pe care Adrian Veștea vrea să îi coopteze în echipă și cum va arăta structura noului Executiv.
Soluția pentru criza din PNL: Cum răspunde premierul desemnat contestatarilor din propria tabără liberală și cum va gestiona relația tensionată cu aripa condusă de Ilie Bolojan.
Majoritatea parlamentară: Cu ce argumente va încerca să convingă partidele proeuropene (PNL, USR, UDMR) să îi acorde votul de încredere pentru a evita scenariul alegerilor anticipate.
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