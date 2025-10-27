Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a admis luni, că partidul său a greșit în privința unor politici economice adoptate de la preluarea guvernării. Liderul social-democrat a subliniat că România are nevoie de măsuri de relansare și relaxare fiscală, nu doar de austeritate.

„S-a greșit poate că nu ne-am bătut mai mult la primul pachet de asumare, când au fost măsuri care nu rezolvă absolut nimic. Cea pentru deținuții politici, pentru mame, pentru veteranii de război, pentru călugări… aceste lucruri nu rezolvă deficitul. Probabil că lumea se aștepta de la PSD să se bată mai mult pentru aceste chestiuni”, a declarat Grindeanu.

Acesta a precizat că PSD nu va susține un al treilea pachet de măsuri economice „în această formă”, ci a propus partenerilor din coaliție soluții care să includă măsuri pozitive pentru economie. „Eu sper să fie de acord cu ele, astfel încât, dacă există acest pachet 3, să fie un pachet care să cuprindă și măsuri pozitive”, a adăugat liderul PSD, într-un interviu pentru Observator.

Întrebat despre nemulțumirile pensionarilor, Grindeanu a recunoscut că aceștia au dreptate. „Și au dreptate. Pentru că știți care e, de fapt, esența? Se spune că trebuie să alegem între oameni și rezultate. Eu nu cred că așa se pune problema. Eu cred că România are nevoie de ambele, și de oameni, și de rezultate”, a spus acesta.

Mesajul lui Sorin Grindeanu vine pe fondul tensiunilor din coaliție privind modul în care sunt gestionate deficitul bugetar și noile reforme economice.