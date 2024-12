Ministrul Energiei, Sebastain Burduja, a venit cu precizări despre situația din sistemul energetic, după ce în nota de fundamentare a unei hotărâri de Guvern avertiza că „există un risc real ca sistemul energetic național să devină suprasolicitat”, cu posibilitatea producerii unor „defecțiuni tehnice, căderi masive de tensiune sau întreruperi în alimentarea cu energie electrică pe scară largă”. Burduja a precizat că în acest moment nu este vorba de niciun risc iminent și că, în condițiile respectării unui program de investiții, astfel de problemele vor putea fi evitate, pe viitor.

În direct la „Raport de zi”, Sebastian Burduja a venit cu o serie de precizări importante.

„Vreau să-i liniștesc pe toți românii, nu există niciun risc la adresa sistemului național. Este adevărat că a fost un an păcătos, Nu există niciun risc la nivele național, a fost un an dificil din puncte de vedere energetic, din cauza secetei am avut o producție hidro mai mică, și pe eolian am avut o producție mai mică, spre deosebire de anul trecut, când am fost net exportatori. Anul acesta trebuie să importăm, pentru că timp de 30 și ceva de ani România nu a investit mai nimic în sporirea capacității de producție. Situația s-a mai remediat în ultimul an și jumătate – doi ani, dar trebuie să avem răbdare ca aceste investiții să fie duse la bun-sfârșit. Repet, pe termen scurt, dacă este nevoie, apelăm la importuri și avem resurse, iar pe dea altă parte precizez că sub nicio formă nu ne așteptăm la pene de curent sau defecțiuni majore”, a afirmat Burduja.