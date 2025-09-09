Zile cruciale pentru liderul suveraniștilor! Mâine, până la prânz, Călin Georgescu va merge la poliție pentru a da cu subsemnatul în fața oamenilor legii pe măsura controlului judiciar.

Până acum, ziua și ora în care Georgescu trebuia să ajungă la poliție a fost schimbată de două ori, fără nicio explicație din partea autorităților.

Joi, liderul suveraniștilor se va afla în fața magistraților Tribunalului București, pentru contestația depusă de avocați împotriva menținerii controlului judiciar, iar decizia luată va fi definitivă.