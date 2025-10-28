În intervalul 24–26 octombrie 2025, pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” au desfășurat 142 de misiuni, majoritatea vizând acordarea asistenţei medicale de urgență.

Conform ISU Hunedoara, echipajele SMURD au intervenit la 119 situații, iar în sprijinul Serviciului de Ambulanță Județean Hunedoara s-a acționat în alte șapte cazuri.

„În cele trei zile ale sfârșitului de săptămână, echipajele de stingere ale subunităților ISU Hunedoara au participat la cinci misiuni pentru localizarea și lichidarea unor incendii izbucnite în localitățile Zam, Pricaz și Petroșani (trei incendii). Astfel, în municipiul Petroșani, în data de 25 octombrie 2025, din cauza unui scurtcircuit electric a izbucnit un incendiu la o casă particulară. Au ars acoperișul din lemn, pe o suprafață de aproximativ 60 metri pătrați, instalația electrică și o parte a tavanului.

Totodată, s-au degradat mobilierul din dormitor și din sufragerie, dar și aparatură electrocasnică. Un alt incendiu care s-a manifestat violent, s-a produs duminică dimineața, în localitatea Zam, la o gospodărie aflată pe un perimetru unde sunt construite patru case de locuit și câteva anexe. Incendiul a zbucnit la o anexă și la acoperișurile a două case, dar focul se putea extinde la celelalte două case aflate în imediata apropiere.

În lupta cu flăcările, pe care pompierii au câștigat-o după câteva ore de intervenție, au fost implicate cinci echipaje de stingere care au acționat cu o autoscară mecanică și cu 4 autospeciale de stingere de mare și medie capacitate”, au informat reprezentanții ISU Hunedoara.

Sursa: Realitatea de Hunedoara