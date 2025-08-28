Forțele ruse au lansat un atac de amploare cu drone și rachete asupra Kievului în noaptea de miercuri spre joi, provocând moartea a patru persoane și rănirea a 20 și avariind clădiri rezidențiale în mai multe cartiere ale orașului, au anunțat joi oficiali ucraineni, citați de Reuters și AFP.

Ministrul de interne Igor Klîmenko a postat pe Telegram că printre cei patru morți se află doi copii și că numărul răniților este mai mare de douăzeci. Primarul Vitali Kliciko a avansat un bilanț de 22 de răniți, între care trei copii.

Foto: (c) Thomas Peter/REUTERS

Administrația militară a capitalei Ucrainei susține că în atac au fost utilizate drone și rachete.

‘Din nefericire, stilul rus este tipic în atacurile lor’, a postat pe Telegram Timur Tkancenko, șeful administrației militare a Kievului.

‘Lovituri combinate, din diferite direcții. Și vizarea sistematică a unor clădiri rezidențiale obișnuite’, a adăugat el.

Oficialii ucraineni au menționat că numeroase clădiri au fost avariate, între care mai multe blocuri turn.

Foto: (c) Valentyn Ogirenko/REUTERS

Timur Tkancenko a precizat că au fost lovite două blocuri de apartamente aflate pe ambele maluri ale râului Nipru.

În cartierul Darnîțki, o suburbie din estul orașului, un imobil cu cinci etaje a fost parțial distrus, a spus el, și echipele de salvare caută locuitori blocați în dărâmături.

Echipele de urgență răspund unor apeluri în peste 20 de locuri din capitală, a adăugat el.



Foto: (c) REUTERS

Mai multe incendii au izbucnit în diverse zone din oraș.

În imagini postate online pot fi văzute apartamente în flăcări la etajele superioare ale unor blocuri turn și clădiri din care iese fum. AGERPRES