România și-a consolidat poziția financiară în contextul actual economic, având rezervele BNR aproape de 77 de miliarde de euro, cu o creștere de peste 5 miliarde față de anul trecut. 

Realitatea De Hunedoara

