Un român a fost grav rănit într-un atac produs într-un centru comercial din Wroclaw, Polonia, după ce un bărbat de 32 de ani l-a bătut și împușcat, confundându-l cu un ucrainean. Victima a pierdut un ochi, iar suspectul, aflat în arest preventiv, riscă până la 20 de ani de închisoare.

Incidentul a avut loc în complexul Wroclavia, unde agresorul, identificat ca Mykhailo F., l-a lovit pe român cu pumnii și picioarele, apoi a tras cu un pistol pneumatic în zona feței. Procurorii spun că atacul ar fi avut la bază o motivație etnică, după ce martorii l-au auzit pe inculpat strigând că „urăște ucrainenii”.

„Mykhailo F. a fost acuzat că a tras de mai multe ori în direcția victimei cu un pistol pneumatic Glock 17 V, apoi a lovit-o cu pumnii și cu picioarele pe tot corpul, provocându-i vătămări corporale”, a declarat Karolina Stocka-Mycek, reprezentantă a Procuraturii Regionale din Wroclaw.

Deși arma folosită nu necesita permis, rănile provocate au fost extrem de grave, medicii fiind nevoiți să îi îndepărteze globul ocular.

Inculpatul neagă acuzațiile de motivație etnică și susține că ar fi acționat în legitimă apărare. Procesul urmează să decidă dacă atacul a fost motivat de ură sau nu.

Sursa: Newsinn