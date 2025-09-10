Brigada Rutieră a anunțat că, începând de miercuri, 10 septembrie, vor fi instituite restricții de circulație pe DN1, în zona Podului Băneasa, pentru continuarea lucrărilor la Magistrala 6 de metrou – Secțiunea Sud.

Pe sensul București – Otopeni, traficul se va desfășura pe trei benzi, iar pe sensul Otopeni – București circulația va fi restricționată, banda 1 fiind închisă în zona intersecției cu str. Constantin Dobrogeanu Gherea. Traficul va rămâne deschis doar pe celelalte două benzi.

De asemenea, segmentul de drum cuprins între str. Horia Măcelariu și bd. Aerogării va fi închis pentru execuția lucrărilor. Zona va fi semnalizată corespunzător, cu balize direcționale și lămpi de avertizare.

De asemenea, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează restricția de trafic are caracter permanent, până la finalizarea lucrărilor.

În această perioadă, circulația se va desfășura pe câte două benzi pe fiecare sens, cu repoziționarea parapetului median.

O parte a traficului pe direcția București–Ploiești va fi deviat pe rețeaua stradală a orașului Otopeni: DN1 (kilometrul 13 + 750 metri) – strada Polonă – strada Floare de Cais – strada Argeș – strada Traian – strada Oituz – DN1 (kilometrul 14 + 650 metri).

Circulația pietonilor va fi asigurată pe trasee provizorii.

Accesul auto către strada 23 August din DN1 va fi restricționat.

Rute alternative:

– Spre localitatea Tunari: DN1 – strada Oituz – strada Floare de Cais – strada 23 August;

– Spre DN1 din interiorul Otopeniului: strada Floare de Cais – strada Polonă sau strada Traian – strada Oituz/strada Mărășești.

Recomandăm conducătorilor auto să respecte restricțiile de trafic impuse, să reducă viteza în zona lucrărilor, să se asigure corespunzător înainte de schimbarea benzii, semnalizând din timp această intenție și să evite orice manevră riscantă!

Sursa: Realitatea de Ilfov