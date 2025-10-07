Cinci județe din țară sunt sub cod roșu de fenomene extreme, iar autoritățile se pregătesc pentru ce este mai rău. În județul Constanța se pun deja saci cu nisip, iar echipele de salvare sunt pregătite să intervină în orice moment. Jurnaliștii Realitatea PLUS se află într-una dintre zonele vizate de avertizări, localitatea Valul lui Traian, și urmăresc în timp real desfășurarea evenimentelor.

În localitatea Valul lui Traian s-au încheiat pregătirile, însă oamenii sunt circumspecți că amenajările cu saci de nisip vor face față puhoaielor.

Localnic: Pregătirea s-a încheiat, sacii de nisip sunt puși, dar nu cred că vor face față dacă vor veni inundațiile. Nici anul trecut nu au făcut față.

Reporter Realitatea Plus: Înțeleg de la mai mulți localnici că în această zonă este o problemă și la orice ploaie mai puternică se inundă, chiar dacă nu este de cod roșu.

Localnic: Există un canal colector care, din ce știu, ar aparține Apelor Române, iar apa, când circulă pe el, se lovește de podețele care nu au deschidere suficientă pentru a prelua debitele, se întoarce înapoi și inundă această zonă. În afară de colmarea canalului, în urmă cu câțiva ani, nu s-a făcut nimic, nicio amenajare. Ulterior, după ce un drum a fost asfaltat și s-au pus borduri, șuvoaiele dirijate de acestea ajung tot aici, în loc să se scurgă în lateral. Din punctul meu de vedere, atât timp cât nu se rezolvă problema cu podețele, nu sunt demolate și reconstruite, astfel încât gurile de captare să poată prelua debitele și apa să se scurgă în canalul Dunăre–Marea Neagră, nu se va rezolva nimic.

În jurul orei 19:00 vântul și ploaia s-au intensificat.

În județul Constanței, potrivit estimărilor, volumul precipitațiilor poate ajunge chiar și la 140 de l/mp. În localitatea Valul lui Traian, autoritățile, dar și localnicii, au plasat saci de nisip în zonele redișuspe formării de șuvoaie de apă, pentru a preveni inundarea gospodăriilor. În paralel, toate autoritățile sunt în alertă și monitorizează, minut de minut, evoluția prognozelor, pentru a putea interveni eficient și la timp în caz de pericol.

La ora 18:00, autoritățile locale au emis și un mesaj de tip RO Alert. Localnicii sunt sfătuiți să nu iasă din case pe perioada alertei de Cod Roşu, transmisă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), care prognozează ploi abundente şi vânt puternic în Capitală de marţi seara, de la ora 21.00, până miercuri la ora 15.00.

