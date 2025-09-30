Investitorii americani au semnalat probleme legate de corupția existentă atât în sectorul guvernamental, cât și în mediul de afaceri din România, menționând în mod special serviciile vamale, funcționarii municipali și autoritățile fiscale locale. Aceste constatări apar într-un raport publicat în septembrie de Departamentul de Stat al SUA referitor la climatul investițional din România.

Deși România a făcut pași importanți în combaterea corupției, aceasta continuă să fie „o provocare majoră”, iar progresele sunt lente, avertizează raportul. Documentul critică modificările legislative care au slăbit lupta anticorupție, închiderea a aproape 10.000 de dosare penale din cauza prescripției și percepția covârșitoare din mediul de afaceri că fenomenul este generalizat.

În analiza dedicată justiției și corupției din România, Departamentul de Stat subliniază că practicile corupte „rămân răspândite” în anumite sectoare. Raportul citează avertismentul OCDE conform căruia măsurile de descurajare avansează prea lent și arată că modificările anterioare ale legilor justiției, precum și presiunile asupra DNA, au afectat eficiența luptei anticorupție.

În plus, România continuă să piardă cauze la CEDO din cauza duratei excesive a proceselor.

Investitorii americani se plâng de corupția atât la nivel guvernamental, cât și în mediul de afaceri, indicând în special serviciul vamal, autoritățile locale și instituțiile financiare. Percepția negativă este confirmată de Eurobarometrul din 2024: 94% dintre oamenii de afaceri români cred că fenomenul este generalizat, mult peste media europeană.

În ciuda existenței unor instituții precum ANI, ANAP sau ANABI, raportul arată că România încă nu a reușit să construiască un regim funcțional de confiscare a bunurilor obținute prin corupție și că reducerea normelor de guvernanță corporativă la companiile de stat a adâncit vulnerabilitățile.