Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni că Rusia este pregătită să prelungească cu un an Tratatul Noul START — ultimul acord major de control al armamentului nuclear dintre Moscova și Washington — însă doar dacă fostul președinte american Donald Trump, potențial viitor lider al SUA, va accepta o înțelegere reciprocă.

Tratatul Noul START, semnat în 2010, limitează la 1.550 numărul de ogive nucleare strategice desfășurate de fiecare parte și stabilește reguli clare privind rachetele terestre, submarinele și bombardierele care le pot transporta. Documentul urmează să expire la 5 februarie 2026, iar până acum nu au fost demarate negocieri oficiale pentru reînnoirea lui.

„Rusia este pregătită să continue respectarea limitelor numerice centrale din tratatul Noul START pentru un an după 5 februarie 2026”, a spus Putin în cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate al Rusiei. El a adăugat că această disponibilitate vine în interesul menținerii echilibrului nuclear global, dar a subliniat că prelungirea tratatului va avea loc „doar dacă Statele Unite acționează similar”.

Putin a avertizat că orice decizie viitoare va depinde de comportamentul Washingtonului: „Vom decide dacă menținem aceste restricții autoimpuse voluntar, în funcție de o analiză a situației”.

Deși președintele Trump a exprimat anterior interesul pentru un nou acord de control al armelor, acesta a cerut ca și China să fie parte dintr-un potențial tratat. Însă Beijingul a refuzat până acum orice implicare într-un astfel de cadru, ceea ce a blocat inițierea unor discuții formale.

Pe fondul tensiunilor geopolitice și a curselor continue de înarmare, declarația lui Putin vine ca o mișcare strategică, menită să mențină o anumită „vizibilitate” și să încurajeze reluarea dialogului între cele două mari puteri nucleare.

Experții avertizează că expirarea tratatului fără o alternativă ar marca o ruptură periculoasă. „Va fi prima oară din 1972 când Rusia și SUA nu vor avea niciun acord bilateral pentru controlul armelor nucleare, în timp ce controlează împreună 90% din focoasele existente”, spune Olivier Zajec, directorul Institutului pentru studii de strategie și apărare (IESD) din Franța.

Tratatul Noul START includea și un mecanism de verificare, însă inspecțiile au fost suspendate de la decizia Rusiei, în urmă cu doi ani, de a-și suspenda participarea.

Sursa: Newsinn