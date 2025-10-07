Încă din 2019, publicația americană The Daily Beast atrăgea atenția asupra relației neobișnuite dintre Ana Birchall, fost ministru al Justiției în România, și Gordon Sondland, ambasadorul Statelor Unite pe lângă Uniunea Europeană.

Potrivit articolului, legăturile dintre cei doi ar fi stârnit îngrijorare în cadrul Consiliului de Securitate Națională al SUA (NSC) cu mult timp înainte de scandalul care avea să izbucnească în legătură cu Ucraina.

Oficiali americani și membri ai administrației de la Washington s-au declarat surprinși de insistența cu care Sondland ar fi încercat să faciliteze accesul Anei Birchall la Casa Albă, în ciuda faptului că fostul ministru era cunoscut ca o voce critică la adresa reformelor anticorupție din România. Potrivit The Daily Beast, ambasadorul american ar fi acționat dincolo de limitele mandatului său diplomatic, încercând să obțină întâlniri neautorizate pentru Birchall și alți oficiali români.

Legături vechi cu Statele Unite și trecut politic controversat

Publicația americană notează: „Birchall a terminat Yale Law School și are legături vechi cu SUA. Soțul ei, Martyn Birchall, este un bancher investitor care a lucrat în firme financiare multinaționale din New York, Londra și Hong Kong. În România, potrivit spuselor a doi înalți oficiali SUA, Ana Birchall e cunoscută ca o oponentă a măsurilor anti-corupție și pentru faprul că ani de zile l-a sprijinit pe Liviu Dragnea, politicianul condamnat recent pentru corupție. (…) În iarna trecută, Sondland a încercat s-o ajute pe Birchall să se întâlnească și să apară pe o fotografie cu John Bolton, pe atunci consilier pe problemele de securitate națională, dar potrivit spuselor a trei persoane care cunosc afacerea, Birchall s-a prezentat la Casa Albă pentru aceasta fără să fi avut prevăzută vreo întâlnire. O sursă a informat The Daily Beast că Sondland o asigurase pe Birchall că organizase o întâlnire la NSC și că Departamentul de Stat aranjase o întâlnire oficială în februarie, după prima încercare eșuată a lui Birchall.”

Alarme la nivel înalt în administrația americană

După acest incident, oficialii americani au semnalat situația superiorilor lor, exprimându-și neliniștea nu doar în legătură cu încălcarea procedurilor guvernamentale de către ambasadorul Sondland, ci și cu privire la trimiterea unui demnitar străin „cu un trecut controversat” la Casa Albă, fără o aprobare formală. „Relația lui Birchall cu Sondland subliniază o altă manevră subterană a ambasadorului american la UE: de a duce o diplomație ce trece peste controlul oficialilor naționali responsabili cu securitatea”, notează The Daily Beast, citând declarațiile Fionei Hill, fost consilier pentru Rusia al președintelui Donald Trump.

Hill a relatat în mărturia sa cu ușile închise că oficiali români apăreau la poarta Casei Albe și sunau membri ai NSC pe telefoanele lor mobile. Ea a adăugat: „Aveam să găsesc nenumărate mesaje de la oficiali exasperați, cărora li se spusese că trebuie să se întâlnească cu ambasadorul Sondland.”

Relația neoficială continuată și după mandatul României la președinția UE

Publicația americană a subliniat că, deși ambasadorii americani în Europa au relații cu țările care dețin președinția Consiliului UE, Sondland a continuat să mențină legătura cu Ana Birchall chiar și după ce România își încheiase mandatul, iar aceasta fusese numită ministru al Justiției.

Deși ambasadorul neagă orice acuzație, The Daily Beast citează surse românești potrivit cărora „Birchall e cunoscută ca nefiind de încredere”. Abia după numirea sa în funcția de ministru al Justiției, Birchall ar fi început să se distanțeze de Liviu Dragnea, însă, potrivit publicației, legăturile sale anterioare erau deja bine cunoscute în mediul diplomatic american. Cu toate acestea, Sondland ar fi continuat să o sprijine, aranjând întâlniri cu înalți oficiali americani.

Apariții publice în Europa și întâlniri cu figuri din administrația Trump

„Ea apare în fotografii cu Sondland și alți oficiali americani în Europa, ba chiar și în Ucraina. Apare de pildă la rușinoasa sărbătoare de 4 Iulie din Bruxelles, unde s-a produs și Jay Leno, dar și la cina din aprilie, din oraș, cu oficiali din administrația Trump, inclusiv secretarul de stat pentru comerț Wilbur Ross și cel al energiei Rick Perry. Ea mai apare și în Ucraina, la inaugurarea lui Volodimir Zelenski, la care au participat de asemenea Sondland și Perry.”

Ulterior, Birchall s-a întâlnit cu procurorul general al SUA, Bill Barr, în iunie 2019, la București, imediat după numirea sa la Ministerul Justiției. Barr ar fi invitat-o la Washington și ar fi vorbit elogios despre ea, inclusiv în perioada în care era presată să părăsească funcția.

Ajutoare financiare blocate și schimbări de priorități la Washington

The Daily Beast mai menționează: „Anul acesta, guvernul SUA dorea să trimită 1,5 milioane dolari ca ajutor în România, dar banii nu au fost alocați până la termenul limită de 30 septembrie. În plus, SUA nu au trimis cei 21 milioane dolari pentru întreținerea bazei militare de acolo și banii au fost alocați construirii zidului de pe frontiera sudică. Nu e limpede de ce nu a mai fost trimisă suma de 1,5 milioane.”

Scandalul ucrainean și rolul controversat al lui Gordon Sondland

Audierea lui Gordon Sondland, ambasadorul american pe lângă Uniunea Europeană, a devenit ulterior o veritabilă lovitură pentru Donald Trump. În fața Congresului, Sondland a recunoscut că a acționat ca un intermediar între președintele american și liderul ucrainean Volodimir Zelenski. „N-am făcut decât să urmez ordinele președintelui”, a declarat el sub jurământ.

Numirea lui Sondland în postul de la Bruxelles a fost privită cu uimire, întrucât provenea din mediul privat – era proprietarul unui lanț de hoteluri din Seattle și un donator generos pentru campania lui Trump, contribuind cu un milion de dolari la fondurile pentru ceremonia de inaugurare prezidențială.

După audierea sa, publicațiile internaționale au relatat despre reacțiile în lanț stârnite la Washington. The Guardian a notat că mărturia sa reprezenta o „lovitură serioasă pentru strategia de apărare a lui Trump”, iar The Independent relata că republicanii, prinși pe picior greșit, au suspendat temporar audierile. În Italia, La Repubblica scria că „nu doar Trump a fost implicat, ci toți din jurul lui știau, de la Pence la Pompeo”.

