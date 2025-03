Filmul „Anora” a câștigat, duminică, cinci premii Oscar, inclusiv râvnitul trofeu Oscar pentru cel mai bun film. Producția spune povestea unei lucrătoare sexuale care primește șansa unei noi vieți atunci când se căsătorește cu un client bogat.

Actrița principală Mikey Madison, în vârstă de 25 de ani, a primit premiul Oscar pentru cea mai bună actriță, potrivit Reuters.

Filmul a primit, de asemenea, premiul pentru cel mai bun regizor, acordat lui Sean Baker, și trofeele pentru cel mai bun scenariu original și montaj.

Madison concura cu Demi Moore pentru premiu. Cea din urmă era favorită să câștige trofeul pentru cea mai bună actriță pentru rolul său din „The Substance”.

„Am crescut în Los Angeles, dar Hollywood-ul mi s-a părut întotdeauna atât de departe de mine”, a spus Madison pe scenă. „Să fiu astăzi aici, în această cameră, este cu adevărat incredibil”, a adăugat actrița.

Prezentăm mai jos lista completă a premiilor decernate la gala Oscar 2025:

Cel mai bun film: „Anora”

Cea mai bună regie: Sean Baker („Anora”)

Cel mai bun actor în rol principal: Adrien Brody („The Brutalist”)

Cea mai bună actriţă în rol principal: Mikey Madison („Anora”)

Cel mai bun actor în rol secundar: Kieran Culkin („A Real Pain”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Zoe Saldana („Emilia Perez”)

Cel mai bun lungmetraj internaţional: „I’m Still Here” (Brazilia)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: „Flow”

Cea mai bună scenografie: „Wicked”

Cel mai bun scenariu adaptat: „Conclave”

Cel mai bun scenariu original: „Anora”

Cea mai bună imagine: „The Brutalist”

Cel mai bun montaj: „Anora”

Cea mai bună coloană sonoră: „The Brutalist”

Cel mai bun cântec original: „El Mal” (interpretat de Zoe Saldana şi Karla Sofia Gascon pentru filmul „Emilia Perez”)

Cel mai bun sunet: „Dune: Part Two”

Cele mai bune efecte vizuale: „Dune: Part Two”

Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: „The Substance”

Cele mai bune costume: „Wicked”

Cel mai bun scurtmetraj animat: „In the Shadow of the Cypress”

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: „I’m Not a Robot”

Cel mai bun lungmetraj documentar: „No Other Land”

Cel mai bun scurtmetraj documentar: „The Only Girl in the Orchestra”.

