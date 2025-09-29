Cristian Popescu Piedone crede că Anca Alexandrescu ar fi o variantă bună pentru Primăria Capitalei datorită experienței pe care o are pe scena politică. Noi avem nevoie astăzi de oameni reali, care să răspundă comunităților, spune Cristian Popescu Piedone.

„Văd un independent, doamna Anca Alexandrescu. Anca Alexandrescu, dacă astăzi, în tulburările acestor ape tulburi ale partidelor, neștiind care, cum, și ce vine și vor să amâne alegerile, are o expertiză.

Are o expertiză de trei sau nu știu câți vicepremieri, are expertiza primarului general Sorin Oprescu, are expertiza administrației locale. Dar trebuie să fie independent. România, Bucureștiul are nevoie de un independent cu credibilitate și cu experiență.

Da, Anca Alexandrescu poate fi o variantă”, a spus Cristian Popescu Piedone.

Întrebat de reporteri ce o recomandă pe Anca Alexandrescu, Piedone a replicat: „Vocea și talentul. În primul rând, am spus, datorită experienței. Nu cred că oricine de aici (…) poate să fie consilier la trei prim miniștri sau la un primar general. Și nu un consilier, un consilier de primă linie. Noi avem nevoie astăzi de oameni reali. Oameni care să răspundă comunităților.”