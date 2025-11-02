În plină criză economică, pensia medie din România nu mai poate fi considerată „medie” în sens real. Venitul lunar al unui pensionar este cu peste 1.100 de lei mai mic decât valoarea coșului minim de consum, iar noile taxe și scumpirile au redus dramatic puterea de cumpărare.

Pensionarii abia își mai pot asigura hrana, plata facturilor și medicamentele. Statul nu intervine cu măsuri concrete, iar decalajul dintre venituri și costul real al vieții continuă să se adâncească.

Potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice, în luna septembrie pensia medie a fost de 2.773 de lei, în timp ce coșul minim de consum pentru o persoană adultă este estimat la 4.322 de lei lunar. Diferența uriașă reflectă incapacitatea veniturilor din pensii de a acoperi cheltuielile de bază.

Mai grav, Guvernul nu are în plan o indexare a pensiilor cu rata inflației, ceea ce înseamnă că, în 2026, tot mai mulți vârstnici ar putea ajunge sub pragul sărăciei. Fenomenul este deja vizibil: din septembrie, puterea de cumpărare a scăzut semnificativ, iar valoarea reală a pensiei continuă să fie erodată de prețuri și taxe.