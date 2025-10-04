Patru cetăţeni polonezi au fost salvaţi în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce au rămas blocaţi în zona montană aflată la limita judeţelor Hunedoara, Vâlcea şi Alba, la o altitudine de aproximativ 2000 de metri, în locul cunoscut sub numele „Plaiul Muierii”.

Apelul la 112 a fost făcut la ora 00:10, iar imediat echipele de intervenţie au fost mobilizate. Inspectoratul de Jandarmi Hunedoara a trimis jandarmi montani din Detaşamentul Lupeni, alături de un echipaj Salvamont Parâng, în timp ce IJJ Vâlcea a trimis la rândul său o echipă către zona indicată prin coordonatele GPS transmise de unul dintre turişti.

În mai puţin de două ore, salvatorii au reuşit să ajungă la cei patru turişti, care nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ulterior, aceştia au fost însoţiţi în siguranţă spre Petroşani.

Intervenţia s-a încheiat cu succes în jurul orei 05:00, după o misiune care a durat aproximativ cinci ore.

Sursa: Realitatea de Hunedoara