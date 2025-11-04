Operațiune de amploare a polițiștilor din Bistrița-Năsăud. Opt persoane sunt audiate într-un dosar privind deținerea ilegală de arme, iar un bărbat de 46 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce ar fi adus în țară, din Spania, o armă letală folosită ulterior la braconaj și pentru amenințarea unei persoane din anturajul său.

Articolul precedentINSP: 400 DE CAZURI NOI DE COVID-19
Articolul următorINCIDENT BIZAR ÎN ARAD: UN SICRIU A CĂZUT DINTR-O MAȘINĂ MORTUARĂ, CHIAR PE O TRECERE DE PIETONI
Realitatea De Hunedoara

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR