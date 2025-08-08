Potrivit creatorilor, GPT-5 va suferi mai puține „halucinații” – fenomenul prin care modelele de limbaj mari inventează răspunsuri – și va fi mai puțin înșelător.

Creatorul ChatGPT a lansat noul model de inteligență artificială.

Potrivit OpenAI, GPT-5 poate oferi expertiză de nivel doctorat.

Nou model a fost descris drept „mai inteligent, mai rapid și mai util” de Sam Altman, cofondator și CEO al OpenAI.

„Cred că un model precum GPT-5 ar fi fost aproape de neimaginat în orice altă perioadă a istoriei umane”, a spus acesta, citat de BBC.

Lansarea GPT-5 și afirmațiile legate de abilitățile sale „de nivel doctorat” în domenii precum programarea și scrierea vin pe măsură ce companiile tehnologice continuă să concureze în domeniu.

Elon Musk a făcut recent afirmații similare despre propriul său chatbot AI, Grok, care a fost integrat în X (fostul Twitter).

La lansarea celei mai noi versiuni a lui Grok luna trecută, miliardarul a spus că acesta este „mai bun decât nivelul doctoratului în orice domeniu” și l-a numit „cel mai inteligent AI din lume”.

Între timp, Sam Altman a spus că noul model al OpenAI va suferi mai puține „halucinații” – fenomenul prin care modelele de limbaj mari inventează răspunsuri – și va fi mai puțin înșelător.

OpenAI promovează, de asemenea, GPT-5 ca un asistent competent pentru programatori, urmând o tendință printre marii dezvoltatori americani de AI, inclusiv Anthropic, al cărui Claude Code vizează aceeași piață.

Ce poate face GPT-5

OpenAI a subliniat capacitatea GPT-5 de a crea software în întregime și de a demonstra abilități de raționament îmbunătățite, cu răspunsuri care arată procesele, logica și inferențele.

Compania susține că modelul a fost instruit pentru a fi mai sincer, pentru a oferi răspunsuri mai precise și spune că, în general, se simte mai uman.

Potrivit lui Sam Altman, modelul este „semnificativ mai bun” decât predecesorii săi.

„GPT-3 mi s-a părut ca o conversație cu un elev de liceu… GPT-4 ca o conversație cu un student la facultate”, a spus el într-un briefing înainte de lansarea de joi.

„GPT-5 este pentru prima dată când chiar simți că vorbești cu un expert în orice domeniu, ca un expert de nivel doctorat”.

Pentru prof. Carissa Véliz de la Institutul pentru Etica în AI, însă, lansarea GPT-5 poate să nu fie la fel de semnificativă precum sugerează marketingul.

„Aceste sisteme, oricât de impresionante ar fi, nu au reușit încă să fie cu adevărat profitabile”, a spus ea, adăugând că ele pot doar să imite – mai degrabă decât să emuleze cu adevărat – abilitățile de raționament uman.

„Există teama că trebuie să păstrăm hype-ul, altfel bula s-ar putea sparge, așa că s-ar putea să fie mai mult marketing decât realitate”, consideră ea.

Un expert în etică a spus că lansarea GPT-5 subliniază diferența tot mai mare între capacitățile AI și abilitatea noastră de a o guverna așa cum se așteaptă publicul.

„Pe măsură ce aceste modele devin mai capabile, nevoia de reglementări cuprinzătoare devine și mai urgentă”, a spus Gaia Marcus, directorul Institutului Ada Lovelace.

Marc Cieslak, corespondentul BBC pentru AI, a avut acces exclusiv la GPT-5 înainte de lansarea oficială:

„În afară de diferențele cosmetice minore, experiența a fost similară cu utilizarea chatbot-ului mai vechi: îi dai sarcini sau îi pui întrebări printr-un prompt text. Este acum alimentat de un model de raționament, ceea ce înseamnă că se gândește mai mult la rezolvarea problemelor, dar acest lucru pare mai mult o evoluție decât o revoluție pentru tehnologie.”

Implementarea GPT-5 are, de asemenea, implicații pentru întreprinderile comerciale preocupate de utilizarea conținutului lor.

„Pe măsură ce conținutul generat de AI devine mai convingător, trebuie să ne întrebăm – protejăm persoanele și creativitatea din spatele a ceea ce vedem zilnic?”, a spus Grant Farhall, ofițerul șef de produs la Getty Images.

„Autenticitatea contează, dar nu vine gratis”, a subliniat el.

Grant Farhall a spus că este important să scrutinizăm exact cum sunt antrenate modelele AI și să ne asigurăm că creatorii sunt compensați dacă lucrările lor sunt folosite.

Compania va lansa modelul tuturor utilizatorilor începând de joi.

În zilele următoare, va deveni mult mai clar dacă acesta este într-adevăr la fel de bun precum afirmă Sam Altman.

Conflict cu alte firme de AI

Anthropic a revocat recent accesul OpenAI la API-ul său, susținând că compania a încălcat termenii de serviciu folosind instrumentele sale de programare înainte de lansarea GPT-5.

Un purtător de cuvânt al OpenAI a spus că era „standard în industrie” să evalueze alte sisteme AI pentru a evalua progresul și siguranța lor.

„În timp ce respectăm decizia Anthropic de a ne întrerupe accesul la API, este dezamăgitor având în vedere că API-ul nostru rămâne disponibil pentru ei”, au adăugat aceștia.

Cu un nivel gratuit pentru noul său model, compania ar putea semnala o posibilă mutare de la modelele proprietare care au dominat până acum ofertele sale.

Schimbări în ChatGPT

Luni, OpenAI a dezvăluit că va face modificări pentru a promova o relație mai sănătoasă între utilizatori și ChatGPT.

Într-un post pe blog, compania a notat: „AI poate părea mai receptiv și personal decât tehnologiile anterioare, mai ales pentru indivizi vulnerabili care se confruntă cu stres emoțional sau mental”.

Aceasta a spus că nu va oferi un răspuns definit la întrebări precum „Ar trebui să mă despart de iubitul meu?”

În schimb, va „ajuta să te gândești prin asta – punând întrebări, cântărind avantajele și dezavantajele”, potrivit postului de pe blog.

În luna mai, OpenAI a retras o actualizare puternic criticată care făcea ca ChatGPT să fie „excesiv de flatant”, conform lui Sam Altman.

Într-un episod recent al propriului podcast, el a spus că se gândește la cum oamenii interacționează cu produsele sale.

„Nu va fi totul bun, vor mai exista probleme”, a spus el.

„Oamenii vor dezvolta aceste noi relații, care pot fi problematice sau poate chiar foarte problematice cu AI. Societatea va trebui să găsească noi reglementări. Dar beneficiile vor fi imense”, consideră Sam Altman.

Antreprenorul este cunoscut ca un fan al filmului din 2013 „Her”, în care un bărbat dezvoltă o relație cu un companion AI.

În 2024, actrița Scarlett Johansson, care și-a oferit vocea pentru companionul AI din film, a spus că a fost „șocată” și „furioasă” după ce OpenAI a lansat un chatbot cu o voce „straniu de similară” cu a ei.