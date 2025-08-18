Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a discutat luni cu Kaja Kallas, Înalt reprezentant al UE pentru politică externă, despre negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina. Oficialul român a subliniat că obiectivul României este obținerea unei păci de durată și analizarea impactului pe care situația îl are asupra regiunii Mării Negre.

Ţoiu a anunțat că marți, de la ora 14:00, va avea loc o reuniune virtuală a liderilor Consiliului European. În cadrul acesteia vor fi discutate pașii următori în ceea ce privește strategia europeană pentru încetarea conflictului.

„Mâine va avea loc o întâlnire virtuală a liderilor Consiliului European la ora 14:00, ora României. Am discutat acum cu Kaja Kallas, vicepreşedinte al Comisiei Europene şi Înalt reprezentant pentru politica externă a Uniunii Europene, pentru a alinia eforturile pentru pace, precum şi următorii paşi la nivel European”, a transmis ministrul de Externe, într-o postare pe X.

Potrivit Oanei Ţoiu, România consideră esențial ca rezultatul negocierilor să fie o pace stabilă și nu o simplă întrerupere a luptelor fără garanții pe termen lung. Ea a evidențiat și importanța majoră pe care o are regiunea Mării Negre în acest proces.

Ministrul a precizat că Bucureștiul susține o poziție fermă și unitară la nivel european. „Susţinem o voce puternică, comună, a Coaliţiei de voinţă”, a mai punctat Oana Ţoiu.

Astfel, România își reafirmă rolul activ în discuțiile europene privind pacea în Ucraina, insistând pe stabilitate și pe coordonarea strânsă cu partenerii din Uniunea Europeană.

Sursa: Newsinn