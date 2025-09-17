O dronă acvatică găsită în largul Mării Negre, la 80 de kilometri est de Varna, a fost distrusă de Marina bulgară, a anunțat Ministerul Apărării din Bulgaria, fără să precizeze dacă aeronava era rusească sau ucraineană.

Ministerul bulgar al Apărării a transmis într-un comunicat că aparatul a fost localizat luni, inspectat şi ulterior distrus, fără a se observa nicio explozie secundară.

O altă dronă, găsită recent pe o plajă, pe coasta Mării Negre

Vinerea trecută, o dronă aeriană militară, aparent ucraineană, a fost găsită prăbuşită pe plaja oraşului bulgar Burgas, pe coasta Mării Negre, la 150 de kilometri sud de Varna.

Acestei drone îi lipseau coada şi aripa dreaptă, ceea ce, potrivit experţilor militari bulgari, sugerează că a fost doborâtă.

Potrivit specialiştilor Marinei bulgare care au inspectat-o, această dronă „nu conţinea substanţe explozive şi nu reprezenta niciun pericol”.

În urmă cu doar o lună, o dronă similară a apărut pe plaja oraşului Sozopol, la sud de Burgas, iar miercurea trecută, armata a găsit pe o altă plajă un motor de rachetă cu o lungime de 1,7 metri şi un diametru de 17 centimetri, dar autorităţile bulgare nu au putut identifica originea acestuia.