Persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta de peste 18 ani pot investi în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei şi în euro, în noua emisiune, ce are loc în perioada 9 – 18 decembrie și care este marcată de o premieră pentru donatori.

Subscrierea poate fi făcută prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale şi Alpha Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti.

În premieră, donatorii pot alege, în afară de obişnuita emisiune cu scadenţa de un an, pentru titlurile de stat cu maturitate de trei ani, în lei, la o dobândă de 7,90% pe an, cea mai mare de până acum.

În plus, investitorii care doresc să subscrie în euro beneficiază în premieră de scadenţe diferite faţă de ediţiile anterioare: o emisiune cu scadenţă la doi ani şi dobândă de 3,75% pe an şi una pe șapte ani, cu dobândă de 5,75% pe an.

Potrivit sursei citate, Ministerul Finanţelor continuă să susţină donarea de sânge prin tranşele speciale dedicate donatorilor de sânge care se vor aplica pentru titlurile de stat emise în lei, cu scadenţa la un an şi trei ani, cu dobândă de 7,45% şi, respectiv, 7,90%.

Un alt beneficiu oferit donatorilor este scăderea de 10 ori a pragului minim de subscriere de la 5.000 de lei la 500 de lei. Pot beneficia de condiţiile avantajoase ale noii emisiuni persoanele care fac dovada donării de sânge începând cu 1 iulie 2024.

În afară de tranşele speciale, ediţia FIDELIS care debutează pe 9 decembrie va conţine şi următoarele emisiuni: titluri de stat în lei, cu scadenţe de 1 an şi 5 ani şi dobânzi anuale de 6,45% şi, respectiv, 7,60%, şi titluri de stat în euro, cu scadenţe de 2 ani şi 7 ani şi dobânzi anuale de 3,75%, respectiv, 5,75%.

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru cea în euro. Pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

În procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obţinute, atât din dobânzi, cât şi din câştigurile de capital, sunt neimpozabile.

Deţinătorii de titluri de stat FIDELIS lansate în cadrul emisiunilor anterioare ajunse la scadenţă pot reinvesti disponibilităţile neridicate la scadenţă, prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni. În plus, există posibilitatea de a vinde titlurile înainte de scadenţă, primind dobânda aferentă perioadei de deţinere.