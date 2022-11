Deși suntem la finalul lunii noiembrie, vremea nu pare să se răcească prea mult. Maximele vor atinge chiar și 12 grade, în timp ce ninsorile vor cădea la altitudini de peste 1.400-1.500 de metri.

Vremea noroasă se va instala in toata tara, mai putin in regiunile vestice, unde soarele si-a facut deja aparitia. Cele mai scazute temperaturi vor fi in estul tarii, in Banat vor cobori la 0 grade Celsius. Pe parcursul zilei, temperaturile vor mai creste spre amiaza, vor fi de la 2 grade in estul Transilvaniei si nordul Moldovei si 8-9 grade in vestul tarii, a explicat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, metrorologul Meda Andrei.

Incepand de marti, vremea va intra intr-un nou proces de incalzire usoara, temperaturile atingand valori de 10 grade.

Joi si vineri, temperaturile mai scad, vremea in sudul tarii fiind mai racoroasa. Aici nu se vor mai depasi 5-6 grade, iar in regiunile intracarpatice abia se vor atinge maxime de 2 pana la 6 grade.

Potrivit meteorologului, in weekend, temperaturile vor fi in crestere. Duminica vom avea peste 10 grade in vest, nord-vest si izolat in sud si centru, maxime mai mari pana la 12 grade.

In ceea ce priveste precipitatiile, in prima jumatate a saptamanii, izolat vor cadea ninsori slabe in zona de munte, dar nu cu depunere de strat mare de zapada, in noedul jud. Gorj, Mehedinti.

In a doua jumatate a saptamanii, joi si vineri, ceva mai multe ninsori la peste 1.400-1.500m, mai putine in zonele joase. In weekend, pentru ca se va mai incalzi usor, probabilitatea de ninsoare va scadea usor.