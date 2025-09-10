Președintele României, Nicușor Dan, a transmis miercuri că țara noastră este pregătită să intervină în cazul în care drone rusești ar intra în spațiul aerian național. Șeful statului a dat asigurări că există proceduri clare, iar populația nu trebuie să fie îngrijorată.

„Dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacționa la fel, numai că oamenii nu trebuie să fie îngrijorați. Da, în urma legii pe care Parlamentul a dat-o, dacă nu mă înșel în martie, și a procedurilor ulterioare din CSAT, procedurile sunt gata”, a declarat Nicușor Dan.

Declarația vine după incidentele recente din Polonia, unde autoritățile de la Varșovia au decis să doboare dronele rusești care au încălcat spațiul aerian. Președintele a explicat că România dispune acum de instrumentele legale și militare pentru a reacționa în situații similare.

În martie 2025, Curtea Constituțională a respins sesizările AUR, POT și SOS România la „legea dronelor”, adoptată în februarie. Actul normativ permite neutralizarea sau distrugerea aparatelor fără pilot care trec ilegal frontiera și zboară fără autorizare.

Ulterior, la jumătatea lunii mai, Ilie Bolojan, pe atunci președinte interimar, a promulgat legea care permite doborârea dronelor și reglementează desfășurarea pe timp de pace a misiunilor și operațiilor militare pe teritoriul României.

Generalul Virgil Bălăceanu, fost comandant al Brigăzii Multinaționale Seebrig, a atras atenția că deciziile trebuie luate rapid. „În asemenea situații, comandanții din teren ar trebui să aibă dreptul să ordone foc asupra dronelor care intră neautorizat în spațiul aerian. Lanțul decizional trebuie să fie foarte scurt, pentru că nu ai foarte mult timp la dispoziție pentru executarea misiunii”, a explicat acesta.

