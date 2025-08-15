Președintele Nicușor Dan a declarat, întrebat despre întâlnirea de vineri seară din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, că speră la o încetare imediată a focului, dar este „relativ pesimist”. El a subliniat că, în tot ce a făcut până acum, Rusia nu a dat niciun semn că ar dori pacea și a afirmat că, fără sprijinul internațional acordat Ucrainei, Rusia ar fi astăzi vecină cu România.

După slujba de la Mănăstirea Brâncoveanu, din Sâmbăta de Sus, unde a fost alături de familie, șeful statului a spus că întâlnirea Trump–Putin este „foarte importantă pentru toată Europa”, mai ales pentru țările din est. El a remarcat că Europa și Statele Unite sunt aliniate în demersurile diplomatice, dar a reiterat că Rusia nu a arătat până acum nicio intenție reală de pace.

Nicușor Dan a afirmat că, dacă nu va exista o încetare a focului, trebuie continuată presiunea economică asupra Moscovei, sancțiunile aplicate de statele occidentale afectând deja serios economia rusă. El a adăugat că sprijinul pentru Ucraina trebuie menținut.

În privința unui deznodământ just pentru Ucraina, președintele a spus că nu se poate aștepta ca Rusia să se retragă complet în urma discuțiilor, dar o încetare a focului și garanții de securitate pentru teritoriul ucrainean rămas ar fi un pas important.

Referindu-se la riscul apropierii României de Rusia, Nicușor Dan a precizat că țara noastră nu este vecină cu Federația Rusă, dar se confruntă cu un război hibrid, vizibil și în alte state europene, inclusiv în Republica Moldova, mai ales înainte de alegeri.

El a subliniat că rezistența Ucrainei ține România la distanță de acest pericol, motiv pentru care sprijinul acordat Kievului de către statele europene, inclusiv România, este esențial. Mai multe țări din vestul Europei, „mai bogate decât România”, au contribuit masiv la acest efort.

Nicușor Dan a încheiat spunând că economia Rusiei este sub mare presiune și că nu există un pericol iminent pentru România, însă fără ajutorul internațional acordat Ucrainei, Rusia ar fi astăzi la granițele țării noastre.

