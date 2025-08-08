Președintele Nicușor Dan a semnat vineri demisia vicepremierului șpăgar Dragoș Anastasiu.

Este informația momentului, La 12 zile de când și-a depus demisia Dragoș Anastasiu, vicepremierul șpăgar, abia acum a semnat decretul de vacantare a funcției președintele Nicușor Dan.

Asta înseamnă că funcția de vicepremier pe care Anastasiu o deținea în Guvern este liberă din acest moment și ar trebui să curgă termenul legal pentru numirea unui înlocuitor.

În urma dezvăluirilor Realitatea PLUS plecat din funcție, după ce s-a aflat că a dat șpagă.