Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, depusă de AUR, va fi dezbătută în plenul Camerei Deputaților luni și va fi supusă votului miercurea viitoare.

Biroul permanent al Camerei Deputaților a decis miercuri ca moțiunea simplă depusă de AUR să fie dezbătută luni, începând cu ora 16:00, și votată miercurea viitoare.

Parlamentarii AUR au depus, miercuri, moțiunea simplă ‘Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989’.

AGERPRES