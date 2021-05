Miron Mitrea susține că actualul guvernator al Băncii Naționale nu va fi schimbat decât dacă va dori Mugur Isărescu acest lucru. Consultantul politic a vorbit despre calitățile șefului BNR și despre cei care vor să îi ia locul, la „Culisele puterii”, la Realitatea PLUS.

„Mugur Isărescu este cel mai longeviv guvernator, în general președinții băncilor naționale au o carieră foarte lungă, sunt foarte rar schimbați. În general, presedintii băncilor naționale au o carieră foarte lungă, ies la pensie foarte greu, sunt foarte rar schimbați, că intră în relații cu bancheri și au capacitatea de a misca fonduri pe care un nou-venit nu ar putea. Nu se schimbă, Mugur Isărescu rămâne acolo.

Și n-a fost un guvernator rău, a fost foarte bun, chiar in criza economica a ținut leul. Începând din 2001 a avut si energia, un sprijin să meargă înainte, de la guverne. (…) Eu am lucrat cu el și ca parlamentar, și ca ministru, și trebuie sa recunosc că o bună parte din investitiile pe care le-am facut, cele mai mari in patru ani făcute in România, ca ministru, s-au datorat faptului că Mugur Isărescu m-a ajutat sa facem rost de bani pentru România, folosind metodele clasice, dar incercând sa nu introducem in deficitul bugetar sume care puteau fi puse in alta parte. (…)

Dacă ne uităm la care e rezerva de aur a României acum, ce a fost în 1999, o sa intelegem ca e greu sa-l schimbi, stie prea multă meserie, e prea relationat în viata mondiala a finantelor. (…) ”, a declarat Miron Mitrea, la „Culisele puterii”.

„Banca Națională nu este factor politic, nu se fac alegeri, nu participa la alegeri. (…) Banca Națională își vede de treaba ei, mai bine sau mai rău, si sigur exista oameni care vor să ajungă în vârf. O fi vrut sa ajungă Vâlcov, sincer, nu am auzit. De Isar, care acum e primul ministru in functie inteleg. El vrea să ajungă, dar probabil că nu o sa-l miște pe Mugur Isărescu nimeni de acolo, pentru că e prea complicat”, a adăugat Miron Mitrea.

Acesta nu crede că Mugur Isărescu va putea fi înlăturat de la conducerea BNR, amintind de Lucian Isar și de Darius Vâlcov.

„Mugur Isărescu va pleca de la Banca Națională atunci când va hotărî domnia sa. Nu-l schimbă nimeni de acolo.

Mugur Isărescu este cel mai vechi demnitar din România, el face parte din cluburi selecte ale bancherilor mondiali. E foarte greu sa-l dai la o parte, cu un Isar, care il inlocuieste pe Cîțu, care nu-l suporta probabil pe Isarescu, probabil pentru că i-a ridicat licenta de dealer, prostia pe care a facut-o ca a atacat leul. (…)

Nu cred ca Vâlcov ar avea o mare influență acolo. N-a avut niciodata nicio sansa. Era in spatele usilor inchise, lucra la programe economice pus de Liviu Dragnea, și nefavorizat de Viorica Dăncilă. Cred că Cioacu era indiferent, dar Paul Stănescu și alți lideri nu-l simpatizau foarte mult.. Nu cred ca ar fi avut vreo sansă”, a explicat Miron Mitrea.

Despre posibilii succesori, consultantul politic a mai spus că Mugur Isărescu „își creste tot timpul doi, trei oameni. Florin Georgescu e unul, dl Vasilescu, care mai spune niste lucruri. (…) Banca Națională este destul de închisă pentru public, și e bine să rămână închisă pentru public”.

