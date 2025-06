Analistul politic este extrem de vehement la încetineala cu care au intervenit autoritățile în criza de la Salina Praid și critică declarațiile autorităților care consideră că și oamenii au obligația de a-și asigura casa.

„Natura este de multe ori surprinzătoare, sunt dezastre pe care nu le poți preîntâmpina. Trebuie să fim pregătiți să salvăm oamenii. Ceea ce este evident ca lipsește, este profesionalismul autorităților. Și cele locale și naționale. Aici e vorba de Guvern. Nu cred că există vreo scuză pentru vreun ministru la încetineala cu care au răspuns la evenimentele de la Praid. Am avut evenimente precum tornade, am construit casele, am dat oamenilor case. Chestia cu asigurare, când e un fenomen de asemenea natură, trebuie să fii cinic, să le spui că nu s-au asigurat, când cade planșeul de la Salina Praid. Nu ai cum, ca om normal, să-i ceri unui cetățean care stă lângă salină, să se asigure că o să cadă salina. Lista președintelui e amatorism pur, cea a lui Cătălin Predoiu este așa și așa. Nicușor Dan s-a dus singur în zonele sinistrate ca să fie văzut acolo. Exact cum se duc mulți politicieni la moaște sau ca atunci cu Ponta și Dragnea în barcă, iar ofițerii SPP mergeau prin apă. Înainte de a ajunge premierul acolo, președintele trebuia să aibă un raport. Tu, ca președinte, trebuie să calmezi oamenii de acolo. Remarca „asigurați-vă gospodăriile” este cinică. Acolo te duci, masurile sunt luate, echipele funcționează, nu interesează pe nimeni câți oameni sunt în teren. Important e să ajuți oamenii. Problema este cum să comunici cu victimele, dar și cu cei care nu au pierdut nimic, dar vor și ei case noi. Te duci să-i calmezi, iar apoi dai dispoziție. Eu înțeleg mesajele Ro-Alert pentru vreme rea, dar nu la Salina Praid, unde cade mina. De ce nu sunt acolo zeci de angajați ai statului să coordoneze ce se întâmpla acolo. Trebuia să fie acolo armata, jandarmii, unități medicale, dacă e atât de gravă situația”, a declarat analistul politic Miron Mitrea.