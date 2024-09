Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a declarat, luni seara, în conferinţa de presă de după meciul cu Lituania, câştigat cu scorul de 3-1, în Liga Naţiunilor, că jucătorii de rezervă Ianis Hagi, Denis Alibec şi Alexandru Mitriţă au contribuit decisiv la victorie.

„A fost un meci foarte greu, ştiam lucrul ăsta pentru că am jucat împotriva unei echipe cu nişte calităţi fizice net superioare nouă, calităţi ale unui popor baltic. Dar m-au surprins că au avut şi un joc bun de posesie şi construcţie. Noi ar fi trebuit să răspundem cu un joc rapid pe spaţii mici, dar nu s-a putut din cauza stării gazonului. Terenul a fost mizerabil. Pentru o echipă care pune totul pe tehnica pasei e foarte greu pe un asemenea teren. Pentru că apar greşeli din cauza terenului, iar jucătorii suferă şi se enervează. În repriza a doua am încercat să schimbăm şi de data asta, faţă de meciul precedent, jucătorii de rezervă au fost excelenţi. Ei au contribuit decisiv la câştigarea meciului. Mă refer la Hagi, Alibec, dar mai ales la Mitriţă, care prin intrarea lui, prin driblingurile şi pasele lui a dat încredere tuturor. El a stimulat toată echipa. Finalul de joc a fost în favoarea noastră. Am avut şi noroc pentru că analizele VAR ne-au dat nouă dreptate. Sunt 3 puncte foarte importante. Sigur, încă sunt probleme, nu se pot schimba peste noapte lucrurile. Pentru mine construcţia jocului e o problemă foarte serioasă, jucătorii încă nu se mişcă de aşa natură încât să avem superioritate netă la mijlocul terenului”, a spus tehnicianul.



Lucescu este de părere că prima reprezentativă trebuie să joace şi în provincie: „Terenul ne-a dezavantajat teribil astăzi. A fost execrabil, sper să nu ne mai întoarcem aici pe asemenea terenuri dacă nu le pun la punct. Pentru că există şi Craiova unde se poate juca, există Cluj, există Arena Naţională… nu e obligatoriu să jucăm toate meciurile în Bucureşti. Asta e echipa naţională şi trebuie să joace în toată ţara”.

Referitor la arbitraj, contestat de lituanieni după ce le-a fost anulat un gol şi au fost penalizaţi cu o lovitură de la 11 m în urma deciziilor din camera VAR, Lucescu a spus: „Care ajutor colateral? Ambele faze au fost în favoarea noastră. Adevărul e cel demonstrat în camera VAR. Eu am spus că am avut şansă, se putea să nu se demonstreze la VAR, dar ăsta e adevărul. Sigur că selecţionerul Lituaniei e nemulţumit, pentru că în mare parte din joc au avut superioritate”.

Selecţionerul a dezvăluit că Alexandru Mitriţă i-a mulţumit imediat după golul înscris pentru că l-a readus la echipa naţională. „Mitriţă a venit la mine după gol… ce i-am spus, rămâne între noi. El mi-a zis când am vorbit prima oară că de doi ani îşi dorea să revină la naţională şi acum mi-a mulţumit. El a spus că nu va mai face niciodată opoziţie, nu va mai zice nimic dacă joacă sau nu. Vrea să fie cât mai mult timp la naţională, indiferent din ce postură. El e un jucător mai recalcitrant, mai greu de stimulat şi m-a ajutat şi Răzvan în legătură cu el, mi-a dat nişte sfaturi şi văd că lucrurile sunt bune. Ne ajutăm pentru că suntem tată şi fiu”, a spus el.

Întrebat de ce l-a folosit pe portarul echipei FCSB, Ştefan Târnovanu, în locul lui Florin Niţă, Lucescu a răspuns: „Am schimbat portarul pentru că jucam pe Ghencea. Apoi pentru că portarul titular, Niţă, are 37 de ani şi eu trebuie să mă gândesc şi la viitor. Aşa că am zis că e un meci acasă şi îi dau şansa băiatului, pentru că se va simţi ca acasă, că e stadionul lui şi nu vor fi probleme”.

Naţionala de fotbal a României a învins cu emoţii selecţionata Lituaniei, cu scorul de 3-1 (1-1), luni seara, pe Stadionul Steaua din Bucureşti, în Grupa C2 a Ligii Naţiunilor.

România debutează astfel cu dreptul în sezonul 2024/2025 al Ligii Naţiunilor, obţinând cele şase puncte dorite.

România va juca următoarele meciuri luna viitoare, pe 12 octombrie cu Cipru şi pe 15 octombrie cu Lituania, ambele în deplasare.

Liga Naţiunilor 2024/25 va avea efect direct şi asupra preliminariilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.

Cele mai bune patru câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor, exceptând echipele care au încheiat pe primele două locuri în grupele din preliminarii, vor participa la meciurile de baraj pentru CM 2026, alături de toate cele 12 echipe de pe locul secund din preliminariile clasice. Astfel, vor rezulta patru play-off-uri, fiecare cu câte patru echipe, ce se vor disputa în sistem semifinale-finală, urmând a se stabili ultimele patru naţionale europene participante la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada.

AGERPRES