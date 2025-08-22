Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat situația facturilor pentru luna iulie la care s-a aplicat cota majorată de TVA de 21%. El a precizat că ministerul a respectat legea și că taxa se calculează în funcție de data facturării, nu de perioada consumului.

„Regula fiscală este simplă și neschimbată de ani de zile: TVA se aplică în funcție de data facturării sau a plății prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului. Asta înseamnă că, dacă furnizorul de energie, gaze, apă sau telefonie emite factura în august pentru consumul din iulie, se aplică automat cota în vigoare la data facturării, adică 21%”, a transmis ministrul.

Nazare a mai spus că nu a existat nicio omisiune din partea instituției pe care o conduce. El a amintit că articolul 281 din Codul Fiscal prevede clar această procedură, aplicată de fiecare dată când a fost modificată cota de TVA.

În spațiul public au apărut critici potrivit cărora Ministerul Finanțelor ar fi luat bani în plus de la români prin aplicarea cotei majorate pentru luna iulie. Ministrul susține însă că instituția a respectat legea și că mecanismul este identic cu cel aplicat în trecut la alte modificări fiscale.

Astfel, facturile pentru utilități, telefonie, internet, leasing, abonamente la sălile de sport și alte servicii recurente aferente lunii iulie au fost emise deja cu TVA de 21%, întrucât data facturării a fost în august.

Explicația se bazează pe legislația fiscală, nu pe perioada de consum. De aceea, chiar dacă Executivul anunțase că majorarea TVA intră în vigoare de la 1 august, efectele au apărut și pentru facturile lunii iulie.

În acest context, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a cerut Ministerului Finanțelor să returneze banii încasați de la români pentru perioada 1 iulie – 1 august 2025, susținând că oamenii au fost nedreptățiți.

Sursa: Newsinn