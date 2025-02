Depogaz are o serie de planuri de investiții pe partea de depozitare de gaze, orizontul de timp fiind 2027-2032, dar trebuie făcute investiții și în ceea ce privește partea de extracție, a declarat, miercuri, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

‘Depogaz are planuri, a și făcut niște investiții în ultimii ani, cred că Bilciurești a fost vizat, și are planuri pe toate celelalte. Chiar am cerut o situație în acest sens. Noi astăzi avem o capacitate de 33,8 TWh pe ciclu de înmagazinare. Proiectele de investiții vizează și Bilciurești, și Ghercești, și Bălăceanca, și Fălticeni, chiar un depozit nou. E adevărat, orizontul de timp este cam 2027-2032 pe toate aceste investiții, cu șanse, cel mai mari, de exemplu, la Bilciurești, să mai creștem capacitatea. La finalul anului trecut, trebuia să atribuie contractul de lucrări și chiar au accesat o finanțare europeană pe un proiect de interes comun’, a explicat Sebastian Burduja.

Acesta a adăugat că, dincolo de capacitatea în sine de înmagazinare, România are o problemă la capacitatea de extracție, unde trebuie, de asemenea, făcute investiții.

‘Altfel, vom fi în situația de anul acesta, când avem depozite care sunt destul de pline, sau per total noi dăm bine ca poză, ne îndeplinim toate țintele europene de grad de umplere, dar ne trezim că avem gaze în depozite de unde nu putem scoate în fiecare zi decât o capacitate limitată, cum este, de exemplu, Sărmășel, dacă nu mă înșel, undeva la 4 milioane de normal metri cubi pe zi e capacitatea maximă de extracție. Și atunci, practic, nu pot să beneficiez de acele capacități’, a punctat ministrul Energiei cu ocazia la ZF Power Summit 2025, eveniment organizat de Ziarul Financiar.

