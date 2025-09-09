Miniștrii europeni ai agriculturii încearcă la inițiativa președinției daneze a Uniunii să găsească soluții de creștere a producției agroalimentare, dar fără să majoreze emisiile.

Miniștrii au pe agendă și acordul de liber schimb cu statele din America de Sud, care așteaptă aprobarea statelor membre și a Parlamentului.

Danemarca încearcă să prezinte exemple din agricultură și din industria alimentară, unde inovația permite continuarea politicilor verzi și, în plus, permite creșterea profitului față de tehnologiile tradiționale.

Danemarca este unul din liderii mondiali în biosoluții, o tehnologie care se aplică de la fermentarea brânzeturilor până la detergenții eficienți, ieftini și prietenoși cu mediul.

Problema de fond este ca Europa să poată asigura în continuare produse alimentare pentru o populație în creștere, în condițiile unor schimbări climatice vizibile și a unei competiții mondiale acerbe.

Această competiție este uneori neloială, pentru că anumite state de pe glob folosesc tehnologii poluante, ieftine pentru a ieși pe piața globală cu produse la preț de dumping și care nu respectă standardele de calitate europene și nici pe cele care protejează mediul.

În acest context, este esențial ca Europa, un producător net de alimente pe piața globală, să-și poată menține exportul, să livreze pe piețe noi, dar să aibă acorduri de liber schimb, dar care să nu afecteze producătorii europeni. Cele mai noi acorduri sunt cu Mercosur, cu statele din America de Sud, sau cel cu Mexicul.

Aceste acorduri au fost negociate ani de zile de Comisie și au fost puse, în sfârșit, pe masa Consiliului pentru a fi aprobate de statele membre.

Dacă imaginea de ansamblu este că producția agroalimentară europeană va avea astfel piețe noi de desfacere, anumiți fermieri locali se tem ca nu cumva aceste oportunități de schimb să le afecteze propria competitivitate, pentru că pe piața europeană ar putea veni produse sud-americane la prețuri mai mici, de unde și importanța ca aceste produse să respecte aceleași standarde pentru a avea o competiție corectă.