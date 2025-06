Jurnalistul Marius Tucă susține că sistemul se teme și acum de Călin Georgescu, tocmai de aceea fostul candidat la prezidențiale este persecutat politic, spune gazetarul. Într-o intervenție în direct la REALITATEA PLUS, Marius Tucă a vorbit și despre scenariul alegerilor anticipate și consideră că AUR ar câștiga detașat.

„In ceea ce-l priveste pe Calin Georgescu, uitati-va de cate ori se duce sa dea cu subsemnatul pe la politie, pe acolo, numarul celor care il insotesc e din ce in ce mai mare. Ce spune asta? Ce ne spune noua? Noi intelegem. Dar ce spune sistemului? Ca in niciun caz Calin georgescu nu trebuie lasat in libertate sau Calin Georescu trebuie sa aiba pana la urmatoarele alegeri – cand vor fi ele – nenumarate dosare penale si sa fie condamnat.

In cazul in care ar putea sa fie alegeri anticipate, si eu zic, cu aceasta struto-camilia, ca e posibil orice. Si atunci vor sa lichideze orice posibilitate sa existe cineva care poate sa castige alegerile in Romania. Asta au facut: sa elimine singurul pericol pe care il are sistemul in momentul asta”, a declarat Marius Tuca, într-o intervenție la Realitatea PLUS.