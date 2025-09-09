Vicepremierul PSD Marian Neacșu a anunțat marți că rectificarea bugetară din această toamnă va fi negativă. Asta înseamnă că nu vor fi alocate fonduri suplimentare, ci dimpotrivă, Guvernul va fi nevoit să reducă sumele deja prevăzute în buget.

Neacșu a explicat că măsura este determinată de un deficit bugetar mai mare decât cel anticipat inițial. Situația arată presiunea tot mai mare asupra finanțelor publice și lipsa resurselor necesare pentru a acoperi cheltuielile.

„Rectificarea, în mod cert, va fi una negativă şi, din estimările pe care ministrul de Finanţe le are, ar trebui să aibă loc undeva în ultima decadă a lunii septembrie”, a precizat oficialul, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Anunțul vine într-un context în care Guvernul caută soluții pentru a ține sub control deficitul bugetar și pentru a se încadra în țintele fiscale asumate. Rectificarea negativă ar putea însemna tăieri de la ministere și instituții, în special acolo unde nu s-au consumat toate fondurile prevăzute.

Specialiștii avertizează că o astfel de rectificare este un semnal îngrijorător privind starea finanțelor publice. Practic, Guvernul recunoaște că veniturile la buget sunt mai mici decât se estimase inițial și că trebuie făcute ajustări rapide.

