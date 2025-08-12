Patru asociații ale magistraților au solicitat o întrevedere urgentă cu premierul Ilie Bolojan, invocând efectele campaniei de „subminare a profesiei de magistrat” din ultimii trei ani, intensificată în campaniile electorale și în contextul noilor propuneri privind reducerea pensiilor speciale și creșterea vârstei de pensionare în justiție.

Asociația Magistraților din România, Uniunea Națională a Judecătorilor din România, Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului și Asociația Procurorilor din România atrag atenția că încrederea publică în autoritatea judecătorească este afectată și cer un dialog real cu Guvernul pe tema modificării statutului magistraților.

Magistrații susțin că discursurile publice nu trebuie să discrediteze întreaga profesie și subliniază că există o diferență între critica legitimă și presiunile incorecte asupra sistemului judiciar. Ei consideră că stabilitatea statutului judecătorilor și procurorilor este esențială pentru independența justiției.

Organizațiile își exprimă încrederea că Executivul înțelege importanța consultării reale cu asociațiile profesionale înaintea inițierii proiectelor legislative care vizează statutul magistraților și funcționarea sistemului judiciar.

