Actualii guvernanţi au vrut reduceri de costuri şi au obţinut: şcoli comasate şi clase suprapopulate, burse şcolare eliminate, elevi care fac naveta către şcoală, de la distanţe mari, peste 14.000 de posturi reduse, tăieri mascate de salarii, profesori obligaţi să predea materii şcolare din arii curriculare diferite, profesori suplinitori valoroși, care au fost nevoiți să părăsească sistemul de învățământ, investiţii zero în infrastructura școlară!

Toate aceste măsuri iresponsabile au fost luate în condițiile în care studiile europene arată faptul că educaţia din România are printre cele mai mici sume, din Europa, alocate şcolarizării unui elev, România este țara din UE unde se alocă cel mai mic procent din PIB pentru educație, conform datelor publicate recent de Eurostat, România este țara din UE unde avem cel mai mare număr de elevi/cadru didactic la învățământul primar, acolo unde se pune piatra de temelie a viitorului cetățean, România este ţara UE cu cei mai puţini copii înscrişi la grădiniţe, din cauza sărăciei, România este una dintre ţările cu cel mai ridicat grad de analfabetism funcţional, România este singura ţară în care există suplinitori necalificaţi la catedră. Pe lângă acestea, şcolile din România, din cauza dezinteresului guvernanţilor şi al parlamentarilor, au devenit ţinte pentru dealerii de droguri, au devenit teren accesibil pentru agresiuni, bullying, infracţiuni!

Așa arată în anul 2025 educația din România, un sistem vital pentru viitorul națiunii noastre, tratat în bătaie de joc de întreaga clasă politică și de guvernanți în ultimii 35 de ani, guvernanții actuali atingând apogeul acestui tip de atitudine la adresa sistemului de învățământ.

Cadrele didactice sunt tratate cu dispreţ, iar această atitudine va conduce la demisii şi pensionări anticipate. Vom pierde oameni dedicaţi, oameni pasionaţi de profesia lor, oameni de calitate, pentru că statul nu are nevoie de ei! Această atitudine de dezinteres manifestată față de întregul sistem educațional va mai conduce la ceva și mai grav: va îndepărta de acest sistem orice tânăr absolvent valoros! Politicienii nu vor calitate în educaţie, pentru că un popor needucat este uşor de controlat, de minţit, de furat!

Da, domnilor politicieni, aţi reuşit ceva fără precedent: să distrugeţi educaţia din România, un “succes” al marilor reforme semnate de Guvernul Bolojan! Vă felicitaţi pentru “economiile” făcute la bugetul de stat, din tăierile aplicate sistemului de învăţământ, dar vă “scapă” marii evazionişti fiscali, marile ţepe date statului român, marile furturi ale băieţilor deştepţi din energie, marile contracte măsluite.

Toate aceste decizii proaste, lipsite de logică, de analiză, de argumente solide, vor conduce România pe un singur drum – al construirii unei societăţi fără valori, fără educaţie, fără direcţie, oricând supusă manipulărilor.

De Ziua Internaţională a Educaţiei, astăzi 5 octombrie 2025, nu suntem în zi de sărbătoare, ci într-o zi în care deplângem soarta unui sistem de învăţământ, cândva recunoscut la nivel mondial. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ anunţă şi pe această cale, continuarea tuturor formelor de protest, chiar dacă suntem de trei luni în stradă, strigându-ne nemulţumirile şi solicitând clar şi răspicat:

Demisia, domnule ministru, Daniel David! Ministerul Educației și Cercetării are nevoie de un ministru care să se bată cu guvernanții pentru apărarea drepturilor salariaților și ale elevilor și nu de un ministru care a susținut măsurile cinice luate prin Legea 141/2025! Demisia domnule Prim-ministru Ilie Bolojan! România nu are nevoie de un Premier socotitor și pus doar pe tăieri, ci de unul cu viziune, care să înțeleagă, printre altele, că în educație trebuie investit în permanență, chiar și în perioade mai dificile din punct de vedere economic.