Ștefan Nanu, antrenorul principal de la CSM Deva s-a declarat mulțumit de evoluția tinerilor jucători care au jucat, în ultima etapă din play-off, în deplasarea de la Gilortul Târgu Cărbunești.

„În această ultimă etapă, în care rezultatul pentru noi nu mai conta, am decis să trimit o echipă secundă la Târgu Cărbunești, cu foarte mulți tineri în teren. Am menajat titularii pentru barajul ce va urma cu Șoimii Lipova și, chiar dacă am pierdut, cu 1-4, și, cu această ocazie, îi felicit pe adversari, am fost mulțumit de jocul tinerilor. Am început cu șase jucători sub 20 de ani, printre aceștia fiind și Alexandru Vișan, născut în 2008, care a debutat cu gol și îl felicit. În repriza a doua au intrat doi jucători născuți în 2008, Adrian Drăgan, debutant și el, și Alexandru Glodean, care l-a înlocuit în poartă pe Vlad Frumuzache, născut în 2005, care, în prima repriză, a apărat un penalty. Pe bancă am mai avut trei jucători de la grupa lui Constantin Vișan, pe pe Emanuel Bogdaniuc, Denis Negrilă și Nicolae Negru. Și poate nu este lipsit de interes să anunț că, la meciul de la Cărbunești, din cei 18 jucători trecuți pe foaie, 12 au fost hunedoreni, iar dintre aceștia zece s-au format la Deva. Îmi doresc ca, în viitor, să pot debuta, la prima echipă, cât mai mulți jucători proveniți de la Centrul de Copii și Juniori al clubului nostru”, a declarat Ștefan Nanu, antrenorul principal de la CSM Deva.