Jurnalistul Realitatea Plus, Iulian Leca, a comentat informația făcută publică de procurorul Mircea Negulescu privind banii primiți de Victor Ponta în campania prezidențială din 2014 și reacțiile telespectatorilor. Fostul premier ar fi primit 2,5 milioane de dolari de la omul de afaceri Sebastian Ghiță. În schimb, Ponta i-ar fi promis un post de ministru, potrivit dezvăluirilor procurorului. ”Cei care au minimizat interviul vor avea o surprinză în această seară”, a anunțat jurnalistul.

”Toată lumea care vrea să minimizeze impactul acestui interviu se întreabă ce relevanță are informația, că erau banii lui Ghiță și voia să-și ajute prietenul. Banii nu au fost declarați nici la partid, nici la Autoritatea Electorală Permanentă. Dacă 2,5 milioane de dolari zboară din conturile lui Ghiță prin câteva firme pentru a li se pierde urma și ajung în SUA nu mai are relevanță…e revoltător. În paralel, am citit comentarii care consideră că interviul este unul de umanizare a procurorului. Vor avea surprinze mari în această seară. Am refuzat foarte mult timp să cred acele foarte multe persoane din anturajul lui Ponta care-l numeau instabil, labil. Ieri, înainte să apară interviul, avea deja o reacție în care spunea că eu și Bogdan Muzgoci susținem infractorii. Ulterior, ne-a numit infractori. Mai pe seară, după ce a ascultat toată bucata de interviu, și-a corectat postarea pe Facebook. Asta spune mult despre cum vede Ponta viața și oamenii”, a comentat Leca, la Realitatea Plus.