Producţia de gaze naturale utilizabile a României din primele patru luni ale acestui an a fost de peste 2,532 milioane tone echivalent petrol, cu 1,4% mai scăzută față de cea din perioada similară a anului precedent, potrivit datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Conform datelor comunicate de INS, producția de gaze naturale utilizabile a României din perioada ianuarie – aprilie 2025 a fost cu 36.800 tep sub cea din perioada similară a anului trecut.

Pe de altă parte, în perioada ianuarie-aprilie 2025, importurile de gaze naturale au crescut cu 72,5% (plus 358.000 tep) faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, până la 851.700 de tone echivalent petrol.

CNSP: Producția de gaze naturale ar urma să crească, până în 2027, cu un ritm mediu anual de 1,7%

Potrivit estimărilor Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP), producţia de gaze naturale ar urma să crească, până în 2027, cu un ritm mediu anual de 1,7%.

Astfel, în ultima Prognoză a echilibrului energetic, pentru 2025 a fost estimată o producţie de gaze naturale de 7,79 milioane tep (plus 1,5%), pentru 2026 una de 7,907 milioane tep (plus 1,5%) şi pentru 2027 o producţie de gaze naturale de 8,176 milioane tep (plus 3,4%).

În ceea ce priveşte importurile, se aşteaptă o tendinţă de reducere, cu un ritm mai pronunţat la orizontul anului 2027 (de minus 6%), în concordanţă cu avansul producţiei, prin intrarea în exploatare a unor noi capacităţi, dar luând în considerare şi o menţinere a tranzitului către pieţe externe.

CNSP estimează, pentru 2025, importuri de gaze naturale de 2,211 milioane tep (-7,6%), pentru 2026 de 2,150 milioane tep (-2,7%) şi pentru 2027 de 2,022 milioane tep (-6%).