Rata anuală a inflaţiei a crescut semnificativ în luna august 2025, ajungând la 9,9%, faţă de 7,8% în luna iulie, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS).

Comparativ cu luna precedentă, preţurile de consum s-au majorat, în medie, cu 2,1%, semnalând o accelerare a creșterii costului vieții pentru populație.

INS a mai anunţat că rata inflaţiei de la începutul anului (august 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost de 8,1%. De asemenea, rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2024 – august 2025), faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2023 – august 2024), a fost de 5,7%.

Creșterea abruptă a inflației ar putea determina autoritățile monetare și guvernamentale să ia măsuri suplimentare pentru temperarea prețurilor și menținerea stabilității economice.

Sursa: Realitatea Financiara