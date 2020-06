Premierul Ludovic Orban a anunțat că de miercuri, 17 iunie, vor putea fi reluate slujbele în interiorul bisericilor. Anunțul a fost făcut la începutul ședinței de Guvern în care se votează prelungirea stării de alertă pe tot teritoriul ţării pentru 30 de zile. Redeschiderea bisericilor se va face, însă, cu reguli stricte, care trebuie respectate pentru reducerea răspândirii epidemiei de coronavirus, potrivit realitatea.net

„În plus faţă de decizia de vineri am luat decizia de a permite oficierea de slujbe si in interiorul bisericilor. Noi nu am inchis bisericile. Bisericile au fost deschise. Nu s-a permis oficierea slujbelor. Bisericile nu au fost inchise. Cei care au titrat asta nu au titrat corect adevarul. Decizia este, de aceea, de a permite oficierea slujbelor si in interiorul bisericilor. Va fi un numar redus de credinciosi care vor putea asista la slujbe in interior”, a afirmat Orban la începutul ședinței de Guvern de marți.

Premierul a anunțat că prelungirea stării de alertă cu 30 de zile a fost votată în unanimitate de Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă.

După emiterea Hotărârii de Guvern, Parlamentul trebuie să se pronunțe în legătură cu prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile în termen de 5 zile. În cazul unui vot negativ, măsurile își pierd efectul. PSD, Pro România și ALDE au anunțat că votează împotrivă, în timp ce USR așteaptă prezentarea unor date epidemiologice pentru a lua o decizie.

Redeschiderea bisericilor este una din masurile de relaxare pe care le au cerut PSD în schimbul votării prelungirii stării de alertă.

Săptămâna trecută, Patriarhia Română le-a cerut autorităților „revenirea grabnică la oficierea slujbelor religioase și în interiorul lăcașurilor de cult”, cu respectarea regulilor de distanțare fizică și de igienizare a spațiilor liturgice stabilite de autoritățile competente.