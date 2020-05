Revin tornadele în România! Experții ne avertizează că în lunile mai-iunie începe sezonul în ţara noastră. Iar sud-estul țării este cel mai expus la astfel de fenomene meteo extreme, în perioada următoare, informează Realitatea PLUS.

Specialiștii ne spun ce trebuie să facă oamenii în momentul în care în apropiere de ei se formează o tornadă.

„In primul rand, sa reziste acestui instinct de face fotografii, de a face filme si de a incerca sa se adaposteasca cat mai repede pentru ca tornadele au traiectorii uneori imprevizibile si pare ca sunt in departare, dar se pot misca foarte repede. Odata ce se afla in cadere, sa se indeparteze de geamuri. Schimbarile bruste de presiune pot sa duca la spargerea geamurilor si atunci cel mai important e sa ne adapostim in camera cea mai indepartata de geamuri. Practic in interiorul unei cladiri este cel mai sigur sa ne adapostim”, a afirmat Bogdan Antonescu, expert fenomene meteo extreme.