Spitalul Județean din Deva este cea de-a treia unitate medicală din țară, după cele din Suceava și București, unde va fi instituită o conducere militară. La această situație s-a ajuns în urma managementului defectuos ce a uramat desemnarii spitalului ca centru de primire a pacienților infectați cu COVID-19, în condițiile în care acolo nu existau echipamentele de protecție și aparatura necesară pentru a face față epidemiei. Situația s-a agravat odată cu episodul demisiei în bloc a cadrelor medicale de la Secția ATI, dar și din cauza sincopelor care au transformat unitatea medicală într-un adevărat focar de infecție cu noul coronavirus.

Aflat astăzi în vizită la Deva tocmai pentru a evalua situația la fața locului, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a anunțat decizia unei conduceri militare, după modelul de la SJ Suceava.

„Am avut un management care nu a facut fata si lipsa de autoritate a facut ca sa avem parte de demisii. In acest moment am instalat manager si director medical medici militari. Am avut o informare de la echipa pe care am trimis-o in urma cu patru zile, la Spitalul din Deva in acest moment nu exista circurite, iar daca exista nu sunt respectate. Vom face acum operatiunea de predare-primire, vom avea o discutie cu fosta echipa. Acest management va sta cat este nevoie, sper ca in 3-4 saptamani sa poata fi numita o conducere civila”, a spus Tataru, citat de ziare.com.

Totodata, ministrul Sanatatii a anuntat ca SJ Deva ramane spital COVID, tot personalul medical va fi testat, iar cei care lucreaza in unitatea spitaliceasca vor fi cazati la hotel.

Conform unor surse citate de realitateadetimis.net, la Deva ar fi ajuns deja trei medici militari care vor manageria activitatea spitalului de acolo.

În prezent, la Spitalul Județean din Deva se află internate 168 de persoane, inclusiv cadrele medicale care s-au infectat în timp ce își desfășurau activitatea.

După ce va pleca de la Deva, Ministrul Sănătății va ajunge la Sibiu, unde va avea discuții cu autoritățile locale, după cum a anunțat prefectura județului.