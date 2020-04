„In comparatie cu alte tari, cresterea numarului de persoane afectate de epidemie nu a fost atat de mare, in comparatie cu Italia si Spania. Aasta vine din faptul ca din timp am luat masuri foarte ferme. Dar trebuie sa va avertizez: nu este momentul sa ne relaxam! Toti expertii ne spun ca evolutia epidemiei depinde de respectarea indicatiilor autoritatilor”, a spus Iohannis, la finalul sedintei.

Nu suntem inca la varful epidemiei, nu e momentul sa ne relaxam, a mai spus seful statului.

„La inceput, se stie ca afost un pic complicat de procurat materiale de protectie. Iata aca avem deja primele rezultate semnificative ala masurilor luate de Guvern. Primim 2,5 milioane de masti pentru medici, aprox. 5 milioane pentru fortele de ordine, aprox. 8 milioanae care vor ajunge la populatie. Vor veni in zilele imediat urmatoare aprox. 500 mii de combinezoane pentru medici. Insa, tragand linie si adunand, am ajuns la concluzia ca va fi nevoie de prelungirea starii de urgenta. Am cerut Guvernului sa vina cu propuneri. In cursul saptamanii, vom elabora decretul, saptamana viitoatre voi emite un nou decret pentru a prelungi starea de urgenta cu inca o luna de zile”, a anuntat Iohannis.

„Respectati masurile dispuse de autoritati, respectati izolarea, nu iesiti din casa decat cand aveti o problema de rezolvat. Evitati orice contact fizic cu oricine. Este foarte important. Boala se raspandeste de la om la om. Nu dati mana, nu va imbratisati”, a mai spus Iohannis.