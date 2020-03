Stam in casa. Suntem izolati. Unii mai merg la munca. Economia incetineste in fiecare zi. Cu ochii in televizor asteptam vesti bune. Nu vin si nu vor veni, o vreme. Cautam permanent sa vedem de unde va veni ajutorul, scrie realitateadinpsd.net

Uniunea Europeana a ratat repede sansa sa fie o speranta pentru cetatenii Europei. S-a inchis in ea si cauta solutii pentru tarile mari ale Europei. Ma rog, pentru Germania si Franta. In cazul Italiei au dovedit ca nu le pasa. Au lasat Italia singura in fata unei tragedii de proportii. Probabil ca pregatesc condoleantele, ca ajutor nici vorba. Si financiar ne-au aratat la ce sa ne asteptam. Franta 300 miliarde euro, Romania, 1 miliard. Halal solidaritate! Deci suntem singuri. Toate tarile cauta solutii in interiorul granitelor. Poate mai sunt optimisti ca vom primi ajutor din afara, de la cei puternici, eu nu sunt . Pare ca nu putem face nimic.

Nimic mai fals. Daca in ultimi 30 de ani solidaritatea a fost o notiune mai mult goala pentru romani, acum este momentul sa ne schimbam. Nu va fi nimic mai important in lunile care urmeaza, decat solidaritatea noastra. A romanilor cu romanii. Si trebuie sa incepem de astazi. Simplu. Sa cumparam produse romanesti. Sa incepem sa ne sprijinim economia schimband obisnuintele de consum. Sa cumparam PRODUSE ROMANESTI. Numai romanesti. Sa ii sprijinim pe cei care mai produc. MANCARE ROMANESACA. HAINE ROMANESTI . TOTUL ROMANESC . Sa cerem guvernului sa inceapa, urgent, sa sprijine producatorii romani. Asa putem sa incepem lupta cu criza economica care a inceput. CUMPARAM PRODUSE ROMANESTI.