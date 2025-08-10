Peste 30.000 de absolvenți de liceu încep luni probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni de Bacalaureat.

Liceenii vor susține toate probele sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare, doar pe cele nepromovate sau la care au nevoie de note mai mari.

Prima probă scrisă este cea la Limba și literatura română, iar marți – va fi cea obligatorie a profilului. Miercuri e programată proba scrisă la disciplina la alegere, iar elevii care aparțin minorităților naționale vor susține examenul scris la Limba și literatura maternă în 14 august.

Rezultatele finale, după soluționarea eventualelor contestații, vor fi publicate în 26 august.